Franco Armani debió llegar al arco de Boca Juniors, según Óscar Córdoba

El exarquero de la Selección Colombia y del equipo argentino, se mostró crítico frente a la forma como han tratado el tema de fichar a un jugador de categoría, para que custodie los tres palos del onceno ‘Xeneize’.

“Es un riesgo poner jugadores jóvenes en el arco de Boca. Si no le das una buena defensa, va a quedar expuesto. A Werner igual le digo que esté tranquilo, criticas van a llover, tiene que entender que no es Orión, Sara, ni el ‘Pato’ Abbondanzieri”, agregó el colombiano en Fox Sports.

Publicidad

Córdoba señaló que en muchas oportunidades, los clubes cuando se enteran de que Boca está interesado en algún jugador, de manera inexplicable piden cifras astronómicas, que dificultan las cosas, pero señaló al mismo tiempo que el equipo de Buenos Aires debe hacer un esfuerzo por fichar a alguien experimentado y con proyección.

“En su momento le dije a Macri que Willy Caballero iba a ser el arquero de Boca y de la Selección, pero lo vendieron, estaba hecho para el club, también recomendé a Edwin Cardona y a Mejía, pero no me escucharon. Tampoco entiendo cómo no le preguntaron a Abbondanzieri su opinión para un posible arquero”, dijo Córdoba.