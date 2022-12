Franco Armani: “Me comprometí en retirarme en Nacional, pero el fútbol da muchas vueltas”

El arquero argentino de River Plate se refirió en una entrevista sobre la promesa que les hizo a los hinchas ‘verdolagas’, en finalizar su carrera en el club antioqueño. Señaló que “eso no se sabe, pero la palabra vale mucho”.

Franco Armani no oculta su amor y cariño a Atlético Nacional, equipo con el que consiguió títulos y le dio la oportunidad de catapultarse a River Plate y la Selección Argentina. Este miércoles habló de su retiro en el elenco antioqueño.

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Por esa razón, en una entrevista para ‘Fox Sports Argentina’ señaló que “yo me comprometí el día que me hicieron la despedida, que iba a acabar mi carrera en Atlético Nacional, lo dije ante toda la gente, pero eso no se sabe, el fútbol da muchas vueltas, pero ese es el pensamiento que tengo. La palabra vale mucho”.

Además, Armani fue sincero y concreto al afirmar que cuando termine su carrera como futbolista quiere vivir en Colombia.

“Yo vivo, tengo todo en Colombia, en Medellín, incluso mi esposa es de allá, entonces en un futuro tengo pensado hacer mi vida allá, porque tengo todo”, agregó.

Publicidad

Manténgase informado sobre los fichajes de fútbol que se dan en las ligas más competitivas, entérese sobre rumores, eventos, noticias del mercado de fichajes a nivel mundial.

Por último, sobre su futuro, Franco Armani dijo estar concentrado en River Plate, pero si llega una oferta importante de Europa podría analizarla.

Publicidad

“Quiero seguir acá en River Plate, cumpliendo los años que me quedan de contrato, seguir ganando cosas, pero como todo jugador si llega una buena oferta la analizará, no es mi caso, es el de todos, igual lo interesante se analiza, pero en este momento está en seguir acá”, concluyó.