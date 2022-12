Franco Cángele no será jugador del Cali, según anunció el club

El delantero argentino había llegado al país para cumplir con los exámenes médicos de rigor, pero no los aprobó. Así, los ‘azucareros‘ tendrán que buscar otro atacante.

A pesar de haber sido confirmado como nuevo refuerzo del Deportivo Cali e incluso firmado con los 'azucareros', finalmente se anunció que el delantero argentino no jugará en el 2017.

Aparentemente los médicos no encontraron en óptimas condiciones su rodilla derecha y al no pasar satisfactoriamente los exámenes, Cali no desea contar con el jugador.

#Atención Franco Cángele no cumplió con estándares exigidos por departamento médico del club. Por tal motivo no hará parte de nómina 2017. — Deportivo Cali (desde 🏠) (@AsoDeporCali) January 13, 2017