Frank Lozano, el capitán de Boyacá Chicó que es 'don rendidor' y ha jugado los 24 partidos de Liga

El sueño de todo futbolista es poder estar alejado de las lesiones y poder disputar todos los partidos y minutos posibles con su equipo a lo largo de la temporada. Si bien esto parece una idea utópica en el fútbol de alto rendimiento por ser un deporte de contacto, Frank Lozano es uno de esos casos en los que demuestra que se puede lograr. El futbolista del registro del Boyacá Chicó cuenta con la fortuna de haber disputado todos los compromisos de los suyos, en lo corrido de la Liga I 2023.

El capitán y mediocampista es eje de los 'ajedrezados' y ha mostrado un increíble estado de forma a lo largo de la Liga 2023-I y a pesar de que su equipo ha tenido que disputar 24 compromisos de liga a lo largo del semestre, el futbolista de 29 años ha participado en cada uno de los juegos, sin mostrar síntomas de dolor, rindiendo al máximo y acompañando a los suyos en todos los encuentros.

En medio del cierre de la temporada, hablamos con Frank Lozano, quien fue el invitado especial a nuestra sección 'Figuras del Fútbol Colombiano', para hablarnos de su regularidad, de su día a día y los secretos que le han permitido esta impresionante marca.

Publicidad

¿Cómo hace para jugar todos los partidos?

"Gracias a Dios he podido estar presente en todos los partidos y jugarlos en su totalidad, trabajo día a día para mejorar en todo sentido, para rendir al máximo. Ese es un trabajo que vengo haciendo desde tiempo atrás, para ir mejorando en cada cosa. Tengo disciplina, estoy enfocado en alcanzar objetivos tanto personales como profesionales y siento que eso me lleva por un buen camino, para no desviarme. Soy bendecido por Dios de poder actuar en todos los partidos y salir ileso de ellos".

¿Cuáles son los secretos de su preparación?

Publicidad

"Desde muy pequeño he sido muy disciplinado, como uno se entrena uno juega. Siempre trato de dar lo mejor de mí en cada entrenamiento. Hay veces que la semana se vuelve corta por partidos cada tres días, entonces los profes han hecho un buen trabajo manejándonos las cargas y eso ayuda a que uno pueda estar en el partido al 100%. También el buen descanso, la alimentación oportuna, y todos esos detalles son los que le ayudan a uno para llegar al partido y poder darlo todo".

¿Come algo en especial, hace algo en su alimentación que lo fortalece?

"Mi desayuno es normal, trato de hacerlo ligero para no sentirme pesado en el entrenamiento; recién salgo del entrenamiento tengo mi batido; cuando llegó a la casa al mediodía y tengo preparado el almuerzo, con buena proteína, eso es fundamental; en la tarde trato de descansar, tomo una merienda y en la cena trato de que sea un poco liviana sin tantos carbohidratos".

¿Cómo es la dieta de un día normal, qué come?

Publicidad

"Desayuno un sandwich y un Milo, o a veces un huevo, unas galletas y un café con leche; después de entreno el batido, a veces me lo tomo con banano, a veces con bocadillo y otras veces solo; en el almuerzo trato de comer mucho pescado, a veces un buen pedazo de carne o pollo, acompañado de arroz, los granos, y los acompañantes dependiendo de lo que la esposa haga en la casa; en la merienda trato de tomarme un ponqué con una avena o un vaso de leche; de cena como huevos con jamón o pericos con arepita y un café o chocolate en leche".

¿Tiene su rutina cuadrada como un ‘relojito’?

"No, eso depende de lo que trabajemos en la mañana, también depende de las cargas y la intensidad; dependiendo de eso trato de descansar una o dos horas en la tarde dependiendo del cansancio; cuando es una actividad no muy dura me acuesto y veo series o estudio y hago mis trabajos, adelanto cosas de mi estudio".

Publicidad

¿Qué está estudiando y cómo es la rutina?

"Llevo dos años estudiando administración de empresas a distancia. He ido matriculando las materias que pueda, en estos últimos semestres vengo matriculando de a cinco materias y en los tiempos que tengo libres trato de coger el computador, mirar los trabajos y si tengo ir adelantando o si puedo terminarlo de una lo hago. Acomodo mi horario dependiendo del estudio, teniendo en cuenta cómo serán los entrenamientos con el equipo".

¿Qué le dicen los compañeros, por su regularidad en Chicó?

"Los profes admiran y se sienten orgullosos de mi disciplina y entrega en cada partido y entrenamiento. Los compañeros también lo mismo, otros me dicen que yo qué me tomo y que yo qué hago porque también evidencian el trabajo que gracias a Dios vengo desempeñando. A veces siempre les digo, y me río con ellos, contándoles que es la alimentación y el descanso".

Publicidad

¿Alguno se ha acercado a usted y más allá de broma pedirle su ‘fórmula secreta’?

"Por ahí uno o dos me habían preguntado y eso, pero como les dije cada cuerpo es diferente, la fisonomía, digestión y todo se lo dejo más al cuerpo médico que los pueda guiar en esa nutrición".

¿Tiene ayuda de un nutricionista o médico particular?

Publicidad

"Creo que uno es el mejor médico en cuanto siente dolores, hay veces que uno en los partidos sale cargado de algún músculo, y creo que los profes me han dado la confianza para poderles decir y que confíen en mí cuando les digo que tengo un dolor para que me manden a terapia y al otro día poder entrenar, o poderles decir hasta cuando puedo entrenar, uno sabe hasta qué punto puede exigirse".

¿Cuándo adquirió ese conocimiento sobre su cuerpo?

"Cuando llegué acá traté de ganarme un puesto y no me podía salir por cualquier dolor porque sabía que podía perder el puesto. Con el pasar de los partidos y el voto de confianza de los profes supe ir administrando eso y ser muy consciente a la hora de sentir los dolores. Hay veces que me dicen que vaya a terapia de una, y yo les digo que me dejen moverme con la exigencia que yo sé, o hay otras ocasiones en las que me dicen que me mueva y yo les digo que mejor voy a terapia porque me siento cargado o me duele".

¿Eduardo Pimentel le habla mucho, jugó en el mismo puesto que el suyo?

Publicidad

"Mi desempeño se debe mucho a él, porque cuando yo llegué si te soy sincero él no me quería por decirlo así, pero con mi desempeño y entrenamiento le fui demostrando que tenía condiciones para quedarme y me dio la oportunidad. Los profes y él me fueron puliendo, en varias ocasiones él me daba consejos, me decía que me moviera de tal forma, que no me saliera de tal zona, que los goles se hacen acá, que trate de siempre estar descansado para cuando la jugada me pida estar presente, siempre me recalcó que como él jugó en esa posición me da consejos y yo trato de aplicarlos y utilizarlos de la mejor manera".

¿Le sorprende la actualidad del equipo, el único vivo junto a Millonarios en el Cuadrangular de la B?

"Realmente no me sorprende porque desde un inicio de temporada nos enfocamos en los objetivos que teníamos, lo que queríamos alcanzar y para eso todos nos propusimos ser disciplinados. Nuestro primer objetivo era entrar a los cuadrangulares y llevar a esta institución a pelear las fases finales. Venimos haciendo un trabajo y un proceso desde hace varios años, por eso no me sorprende el nivel y las instancias en las que estamos".

Publicidad



¿El deseo de ir a otro club, de buscar nuevas experiencias y retos?

"Claro, ese es el objetivo de todo futbolista, siempre mejorar en todo sentido. Creo que gracias a Dios estoy muy bien aquí, he sido feliz, he conseguido grandes cosas, pero quiero mejorar en todo el sentido, adquirir nuevos retos, llegar a equipos más históricos, pelear muchas cosas más, competir en torneos internacionales y obviamente llegar a la Selección Colombia, que creo que ese es el sueño de todo futbolista".