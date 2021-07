Freddy Hinestroza aumentó la polémica: "No pedimos que nos regalen, pero que tampoco nos quiten"

El Junior de Barranquilla cayó 3-1 en su visita al América de Cali, en uno de los duelos más atractivos de la fecha. El vibrante encuentro tuvo de todo, varios goles, expulsión, penal atajado, y polémica con el VAR.

Los dirigidos por Amaranto Perea se pusieron en ventaja en el compromiso con el gol de Juan David Rodríguez, y además, en la parte complementaria tuvieron la oportunidad de aumentar la ventaja en el marcador.

Freddy Hinestroza realizó un gran cobro de tiro libre el cual atajó Novoa y por poco no logra controlar.

Con ayuda del VAR, el cuerpo arbitral dictaminó que no era gol para Junior puesto que el balón no entró en su totalidad. Las dudas llegaron por todo lado ya que no hubo una cámara que dejará ver con plena visualidad lo que sucedió.

Así las cosas el autor del cobro, Freddy Hinestroza, quien alegó que si fue gol, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje sobre lo sucedido.

"No pedimos que nos regalen nada porque sabemos que vamos contra todos, pero que tampoco nos quiten. No es justo que tantas cámaras se equivoquen solo con nosotros. No es excusa, pero no es la primera vez que pasa este tipo de cosas en este tipo de partidos", expresó.

Luego de perder esa oportunidad de irse en ventaja por dos goles, el América logró darle vuelta al marcador y quedarse con la victoria en la primera salida de la Liga Colombiana ll del 2021.