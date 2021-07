Fredy Guarín confirmó que terminó su contrato con Millonarios: "En su momento, hablaré y entenderán"

Una de las contrataciones que más ruido hizo, en el anterior semestre, fue la llegada de Fredy Guarín a Millonarios. Y no era para menos. Un jugador mundialista, de paso por grandes clubes del mundo y de experiencia arribó al país.

Las expectativas eran grandes. Por eso, el futbolista no dudó un segundo en ponerse a punto, con dedicación, esfuerzo y sacrificio. De hecho, jugó algunos minutos con la camiseta 'azul' y anotó un gol, en la victoria 3-2 sobre Pereira.

Sin embargo, tras un infortunado suceso extradeportivo, no volvió a figuras en las toldas 'embajadoras'. Muchas fueron las especulaciones con relación a su futuro. Razón por la que el propio futbolista se pronunció y aclaró todo.

"Si algo tengo es sinceridad. Soy hincha a morir de Millonarios. Me vi los partidos y acompañé a la banda. En su momento, hablaré y les comentaré situaciones que me llevaron a terminar el contrato con el equipo. Son personales, el club no tiene nada que ver", afirmó en un Instagram Live, emitido en su cuenta oficial.

"Es mejor estar bien, que estar mal. Es fundamental estar al 100%. Cuando sentí que no era así, tomé la decisión. Espero que después entiendan cuando cuente todo y hable a fondo. De que soy hincha, lo soy. Tengo huevos. Desde afuera, le haré fuerza a mi equipo", sentenció Fredy Guarín en su intervención, en redes sociales.

Hasta el momento, se desconoce cuál será el futuro del jugador, de 35 años, que vistió las camisetas de equipos como Atlético Huila, Envigado, Boca Juniors, Saint-Étienne, Porto, Inter de Milán, Shanghái Shenhua y Vasco da Gama.

