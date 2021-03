Este lunes, Fredy Guarín apareció en su cuenta de Instagram en una transmisión en vivo en la que dejó un mensaje sincero y abierto en el que explicó todo lo que ha pasado desde su llegada a Millonarios , para encarar la liga del fútbol colombiano en este 2021.

El nacido en Puerto Boyacá confesó el proceso que ha tenido que adelantar para ponerse en forma y bajar de peso, desde que llegó para vestirse con la camiseta de los azules.

El volante inició su relato diciendo que: “cuando salí de Medellín para Bogotá, mi papá me pesó y la balanza dio 105 kilos, yo dije que hay que meterle porque es una responsabilidad linda. Cuando llegué al equipo, de una me metí al grupo porque tenía muchas ganas”.

Los memes le sirvieron al boyacense como motivación para bajar de peso y contó una anécdota de su primer juego con el ‘embajador’.

“Cuando llegó el primer partido en Manizales, contra Envigado, yo me quería meter, hablamos con el profe Gamero y quería estar con el grupo. Me empezaron a llegar muchos memes, salí con buena 'pipita', me hicieron reír, pero eso también me motivó mucho. No parecía jugador de fútbol profesional, sino como si jugara en el barrio. Yo pedí una talla XL y me dieron una L, no importa me metí con esa, que hablen".

Guarín siguió su relato e indicó que “yo veía esa foto, la del meme, en la que se me veía la panza de camionero, con el respeto de todos los parceros. Yo siempre veía esa foto y empecé a darle: a entrenar y entrenar, en doble turno, con el equipo físico del equipo, también con la doctora. Fue un buen trabajo, en el que cada día pensé que no podía estar así”.

Su cambio de apariencia física se ha ido viendo al paso de los partidos. “En dos meses logré bajar 14 kilos, es difícil, pero se puede. Yo tenía mucha hambre pero yo decía no, no. Yo miraba la foto y le metía más duro al gimnasio. Ya estoy en 91 kilos, lo pensé y lo voy logrando”.

Al final, el experimentado futbolista dejó un mensaje de aliento para sus seguidores en redes. “Sí se puede, mi gente, amigos. Lo que usted se proponga está en la mente. Si uno quiere, uno lo consigue. No me he hecho ninguna cirugía y no me voy a hacer ninguna. ¡Luchemos por nuestros sueños!”, finalizó Fredy Guarín.