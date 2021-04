Fredy Guarín: “Yo no vine a Millonarios de paseo, siempre me ha gustado trabajar”

Fredy Guarín , quien en las últimas horas se vio envuelto es un escándalo en Antioquia, habló en una entrevista hecha con anterioridad con Martín Arzuaga, de lo que vive en Millonarios , lo que ha venido trabajando en el equipo bogotano y mucho más.

De Juan Fernando Quintero para Fredy Guarín con amor: "apuntar es lo más fácil"

“Todavía sueño con estar en la Selección Colombia, mientras yo este activo jugando, ahí estoy disponible, y me preparo, porque yo llegué a Millonarios y hablaba con Gamero que yo no venía de paseo, ni nada, siempre me ha gustado trabajar y ganarme las cosas, yo puedo ayudar desde adentro, yo quiero jugar”, afirmó de entrada en el charla en el canal de YouTube ‘En la arena con el Toro’.

Además, Guarín enfatizó que está cumpliendo su sueño de jugar en el equipo del que es hincha desde pequeño.

“Yo me vine a Millonarios por un deseo de volver a jugar y de hacerlo en el equipo de mis amores, porque soy hincha, todos somos hinchas en mi familia, me vine con ese deseo de poder disfrutar al equipo donde yo iba al estadio, eso principalmente, estar en un buen nivel, ayudarle al equipo y poder conseguir un título, ese es mi pensamiento. Ya lo de la Selección lo he tenido en cuenta, si estoy bien, jugando a un buen nivel estaré disponible”, agregó.

El mensaje para Fredy Guarín, con aroma de mujer: "nuestra historia de vida no debe ser juzgada"

Publicidad

De hecho, el mediocampista boyacense también habló de Falcao García, quien también es hincha del ‘embajador’ y con quien espera compartir vestido con la camiseta del elenco azul.

“Yo hablé con Falcao hace poquito, él me deja mensajes cantando las canciones de Millos, ojalá pueda jugar con él, tenerlo aquí conmigo, cuando estuvimos en Porto, en la Selección Colombia, ojalá, como digo yo, los sueños se cumplen”, finalizó Fredy Guarín.