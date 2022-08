Fredy Hinestroza: ‘'Siempre entrego todo de mi por eso no le agacho la cara a nadie’’

Junior de Barranquilla cumplió el pasado domingo 7 de agosto 98 años desde su fundación. Los ‘rojiblancos’ recibieron a Once Caldas, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, por la sexta fecha de la liga del fútbol colombiano.

Los dirigidos por Juan Cruz Real querían regalarle a su hinchada una victoria en esta fecha tan especial para la institución, sin embargo esto no fue posible. Con goles de Ayron del Valle , desde le punto penalti, y Marlon Piedrahita, en los instantes finales del encuentro, ‘el blanco’ se impuso 2-1. Fabián Sambueza descontó para el equipo local.

Tras la finalización del partido, Fredy Hinestroza, mediocampista del Junior, realizó unas polémicas declaraciones, las cuales dividieron opiniones entre la hinchada ‘juniorista’.

Prepotente, ególatra y engreído. Así se mostró Fredy Hinestroza tras la derrota de @JuniorClubSA ante @OnceCaldas en el marco de #Los98DeJunior. Declaraciones que rayan en lo absurdo y vergonzoso. Hasta ahora este equipo se asusta con estadio lleno. ¡Respeto con los hinchas! pic.twitter.com/L05FwOz1jH — Breinner Arteta Cañizares (@ArtetaBreinner) August 8, 2022

‘’Hoy (por el domingo) estamos hablando de esto porque perdimos, porque no nos entraron las jugadas que tuvimos, pero la verdad yo no estoy preocupado ni apenado con nadie porque yo considero que siempre entrego todo de mí. Entonces por eso no le agacho la cabeza a nadie’’, afirmó el futbolista nacido Medellín, Antioquia.

Los aficionados ‘tiburones’ reaccionaron a las declaraciones de Hinestroza por medio de las redes sociales, algunos lo apoyaron mientras que otros criticaron sus declaraciones.

‘’Desconectado con la realidad, salir a dar esas declaraciones, después de perder de local, con él estadio lleno, en el cumpleaños del equipo, ese sudor que no se ahorra no lo regala, le pagan para eso, el colmo sería que no’’, expresó un hincha vía Twitter.

Por su parte, otro aficionado publicó el siguiente trino: ‘’ No es para tanto. Usted se siente tranquilo cuando hace su trabajo, independiente si le gusta o no a las personas que lo leen. En este caso es igual. El fútbol no es la vida mi hermano. Ni absurdo ni vergonzoso’’, se leyó.

Así las cosas, no cayeron bien las palabras de Hinestroza, quien es uno de los jugadores importantes de los barranquilleros y hombre clave en el esquema que maneja el profesor Cruz Real.