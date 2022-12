Fredy Rincón: "En Selección Colombia podrían mirar a Felipe Banguero, a Carrillo y a Jaramillo"

El asistente técnico de Millonarios, líder sobrado de la Liga Águila I 2019, habló este martes con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y dio conceptos interesante del trabajo junto a Jorge Luis Pinto.

"Lo de Millonarios se debe al trabajo, los jugadores han correspondido a lo que hemos querido transmitir. Los frutos se ven con la gran campaña que estamos logrando", indicó Fredy Rincón, asistente técnico de Jorge Luis Pinto en el equipo líder y sensación de la Liga Águila I 2019.

Los 'embajadores' vienen mostrando un ritmo superlativo en el torneo colombiano, son primeros con 37 puntos, se clasificaron a los cuadrangulares con anticipación y ahora están listos para el clásico frente a Santa Fe, de este miércoles, a las 6 de la tarde, en El Campín.

Y precisamente Rincón entregó conceptos interesantes sobre el trabajo que adelantan en Millonarios, el nivel del plantel y su ascendencia dentro del grupo de futbolistas".

* Los jugadores suplentes

“Los jugadores por más que no jueguen de titulares, están activos con partidos amistosos, los entrenamientos y sobre todo el compromiso que tienen con la institución que hacen que cuando les toca actuar lo den todo y se complementen con todo el equipo".

*Su experiencia como exjugador

"Yo como exjugador también tengo conocimiento de asistente y director técnico y eso hace que mi comunicación con los jugadores sea más directa, nos entendemos mejor y sé, en muchos casos, lo que el jugador necesita y pide para rendir al máximo”.

* El ‘punto invisible’

"Se hace el esfuerzo por ser primero y no se me hace justo que no se le reconozca algo a quien termina en esa posición. De qué sirve entonces hacer esa campaña, si no se nos va a dar mérito por el trabajo. Igual nosotros no pensamos ya en eso y pensamos en dar el máximo siempre".

* Felipe Jaramillo

“A Felipe no se le enseñó a jugar acá. Él llegó a Millonarios y fue cobijado por jugadores de su posición con gran experiencia como Cristian Marrugo y David Macallister Silva, que le han dado grandes consejos y sumados a las exigencias técnicas, hacen que se note el progreso de un jugador como Jaramillo".

*Su papel como asistente técnico

“Hay jugadores que reconocen lo que yo hice como jugador, pero yo llegué aquí como asistente del ‘profe’ Pinto y me tengo que comportar como tal. Tengo una gran amistad con él y eso también hace que el trabajo sea más fácil. Igual nunca dejo de aprender algo nuevo tanto de él, cómo de los jugadores”.

* La Selección Colombia

“El ‘profe’ (Carlos Queiroz) tiene sus motivos para elegir a los que irán a la Selección, pero si me preguntan de acá, diría que mirarán a Felipe Banguero, con la escasez de laterales izquierdos; el mismo Felipe Jaramillo; César Carrillo y porqué no Felipe Román, que vienen haciendo un gran trabajo".

