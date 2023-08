Fuad Char habló de la llegada de Arturo Reyes a Junior de Barranquilla: contó varios detalles

Terminó la era de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez al frente del Junior de Barranquilla. Este jueves 17 de agosto, a través de un comunicado oficial, se confirmó su salida. Pero no fue la única noticia al respecto, ya que se informó que, en su reemplazo, estará Arturo Reyes, que vivirá una nueva era en el conjunto 'tiburón'. Sobre ello hubo muchas opiniones y las reacciones no se hicieron esperar.

Por eso, uno de los que se pronunció, con el fin de aclarar la situación, dar detalles y explicar cómo se manejará la situación de ahora en adelante en el club 'rojiblanco', donde el ambiente no es el mejor y hay 'lluvia' de críticas', el máximo accionista de la institución, Fuad Char, se pronunció. En atención a los medios de comunicación, respondió varias preguntas y dudas que pudieron surgir.

¿Por qué eligieron a Arturo Reyes para ocupar el puesto de director técnico?

"Tenemos un partido el jueves y ¿quién va a dirigir? Podía ser el profesor Luis Grau o podría ser Arturo Reyes que está aquí también. Entonces esto es una decisión que se toma en estos casos, ya estamos iniciando campeonato, ya no hay nada que hacer, ya no habrá refuerzos y no habrá cambios. Tenemos que trabajar con lo que tenemos".

¿Es una decisión de momento o irá hasta diciembre o se verán cambios?

"El proyecto es hasta diciembre y esperemos que nos vaya bien y se pueda quedar con nosotros".

¿Estuvo en carpeta otros técnicos para llegar?

"No no no no no consideramos nada de eso".

Arturo Reyes, entrenador del Junior de Barranquilla. Foto: Instagram oficial del Junior de Barranquilla

¿La llegada de Arturo Reyes es por convicción o porque no había más alternativa?

"Le estamos dando una nueva oportunidad. Él estaba vinculado al club, vamos a acompañarlo. Yo creo que tenemos un grupo, el cual es bueno y podemos esperar mucho más de ellos y eso es lo que tenemos".

¿Qué decirle al hincha del Junior de Barranquilla y qué esperan?

"Lo ideal sería con victoria, ir Bogotá (enfrentarán a La Equidad) y sacar una victoria o por lo menos un empate, venir a jugar de local y ganar, eso es la única forma de que podamos ganarnos la confianza nuevamente de la afición".

¿Cree que se puede mejorar lo que se habla de un ambiente pesado, que es negativo?

"Creo que tenemos que resolverlo nosotros acá adentro, yo le prometí a los jugadores que los voy acompañar, voy el sábado con ellos a Bogotá, estaré ahí. Pero lo que haya que hacer, lo hacemos para que ellos puedan rendir un poco más y podamos obtener las victorias que necesitamos".