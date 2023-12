Fuad Char habló de las últimas novedades de los fichajes de Junior: ¿cómo va el tema Yimmi Chará?

Junior de Barranquilla es uno de los equipos que siempre agita el mercado de fichajes en Colombia con grandes incorporaciones y, para el 2024, el 'tiburón' no quiere ser la excepción a esa regla. Por eso, desde la junta directiva del 'rojiblanco', liderada por Fuad Char, trabajan en todos los esfuerzos posibles y así las cosas el dirigente entregó las últimas novedades.

En una charla rápida con los medios barranquilleros y que fueron replicadas por 'Habla Deportes', Char no escondió nada y avanzó en cómo van las negociaciones en el tema de fichajes del Junior. Habló del tema Víctor Cantillo, Yimmi Chará, de Rafael Pérez, Sebastián Mele y hasta de José Enamorado.

Sobre Cantillo, Fuad Char fue contundente y afirmó que "estamos esperándolo, me dijo que venía el 28 (diciembre) a Barranquilla, he estado marcándole pero no sé si está en camino. Estamos esperando para conversar con él".

Yimmi Chará en su época como jugador del Junior de Barranquilla. Foto: Colprensa

En cuanto a Rafael Pérez, una incorporación que se ha vuelto una completa novela, el accionista del 'tiburón' fue claro en decir que el elenco 'currambero' está haciendo todos los esfuerzos, que "él está en Barranquilla y está esperando y nosotros también que solucione las diferencias entre él y su club (San Lorenzo)".

Las noticias más que positiva y que tienen ilusionados a todos los hinchas en la 'Arenosa' del popular 'Juju' es el retorno de Yimmi Chará. Sobre el asunto, Fuad Char no se fue con rodeos y manifestó que "todo está arreglado con el club y Yimmi también, lo estamos esperando esta noche".

En cuanto fue consultado en si maneja algún reemplazo por Yerson Candelo, quien finalmente se habría decantado por la propuesta del fútbol del exterior, Char Abdala agregó que "no, hasta ahora no".

Otras declaraciones de Fuad Char:

En medio de la charla con la prensa 'currambera' también salió al aire el caso de José Enamorado, quien fue importante en la consecución de la décima estrella. Su ficha le pertenece al Real Cartagena.

"Tenemos el negocio cerrado prácticamente con Cartagena y al jugador que lo teníamos en préstamo le habíamos dicho que vamos a hacer uso de la opción y habíamos arreglado con él su contrato por tres años", afirmó sobre el delantero soledeño, de 24 años.

También tuvo palabras para el tema de Santiago Mele, del cual Fuad Char afirmó que el paso a seguir es hacerle un nuevo contrato, "pero ya le confirmamos al equipo que vamos a hacer uso de la opción antes del 31 de diciembre".

Fuad Char habló sobre las refuerzos de Junior.



Tema Rafael Pérez, Víctor Cantillo, Yimmi Chará, Brayan Castrillón y renovación de algunos jugadores. pic.twitter.com/itlPuj5FFB — Habla Deportes (@HablaDeportes) December 28, 2023

