Fuad Char: "Juan Fernando Quintero me expresó que se quería ir, que no le gustaba como se trabajaba"

Máxima tensión en el Junior de Barranquilla. Los discretos resultados en la Liga II-2023 del fútbol colombiano, donde no ha ganado ni un solo partido, tras tres fechas disputadas, y la más reciente eliminación de Copa Colombia, en octavos de final, a manos de Cúcuta Deportivo, llevaron a que Hernán Darío Gómez diera un paso al costado y no continuara como director técnico del equipo.

El paso del 'Bolillo' dejó toda clase de noticias, donde las más sonoras fueron la salida de Sebastián Viera, ídolo, referente y capitán de la institución, y Juan Fernando Quintero, uno de los flamantes refuerzos del cuadro 'tiburón' en los últimos tiempos. Justamente, sobre la partida del volante creativo, se siguen conociendo nuevos detalles y esta vez quien habló fue el máximo accionista.

Fuad Char, fiel a su estilo, no tuvo problema en decir que "'Juanfer', en un momento, me expresó a mí que se quería ir, que no le gustaba cómo se trabajaba, ¿qué podíamos hacer en ese caso?", fue lo que dijo de entrada, pero no fue lo único. Consciente de la situación y haciendo referencia a la renucia del estratega antioqueño, puntualizó que "todos esos temas influyeron para que saliera".

Juan Fernando Quintero, jugador del Junior de Barranquilla

Asimismo, fue claro al expresar que pudo haber incidido el tema de Quintero y de Viera en el grupo y en el comportamiento con el técnico. "En el público, en alguna parte del periodismo, también en las barras. De alguna manera la actitud en el estadio es muy violenta y demuestran una molestia enorme. El profe estaba muy preocupado, ya no aguantó más y renunció de esa manera ".

Recordemos que, justo este jueves 17 de agosto, Racing presentó a Juan Fernando Quintero como su nuevo fichaje, lo que ha generado una alta expectativa, algo que suele suceder a donde llega el mediocampista. En la otra cara de la historia, los barranquilleros dieron a conocer que Arturo Reyes fue el elegido como entrenador para lo que resta del semestre.