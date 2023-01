Fuad Char: "Juan Fernando Quintero tenía ofertas importantes, pero firmó con Junior"

Llegó uno de los días más esperados por la hinchada del Junior de Barranquilla, Juan Fernando Quintero, fue presentado como nuevo jugador del 'tiburón', y como uno de los más grandes refuerzos de los últimos años del fútbol colombiano. En medio de un marco espectacular en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el habilidoso mediocampista antioqueño atendió a los medios de comunicación, junto al dirigente del equipo.

De entrada, el directivo dio explicaciones de cómo se llevaron a cabo las negociaciones con 'Juanfer', "la noticia de la vinculación de siempre son difíciles en la medida en que el jugador tenga más categoría, más trayectoria. Juanfer tenía ofertas muy importantes del continente, de Brasil muy específicamente, y estuvimos revisando esas posibilidades y le estuvimos explicando a 'Juanfer' que las posibilidades de comprar la transferencia total era muy difícil".

Y complementó con respecto a la decisión que tomó el exRiver Plate, "'Juanfer' estuvo revisando las posibilidades y al final él aplazó la venta de sus derechos deportivos y lo vinculamos con un contrato profesional por el año 2023, esa posibilidad se puede renovar a fin de año y esperamos renovarla permanentemente".

No obstante, no todo fueron buenas noticias para los seguidores del equipo, pues Fuad Char reveló que aunque se completó el negocio con el antioqueño, existe una posibilidad de que el futbolista pueda abandonar el club,"al no hacer la compra definitiva de la transferencia, tenemos la amenaza de que en cualquier momento pueda llegar una oferta y se nos pueda ir, ese es el acuerdo que tenemos", complementó.

Asimismo, en otra de sus intervenciones, reveló una de las razones que ayudaron a Quintero Paniagua tomar la decisión de llegar al Junior de Barranquilla, "uno de los grandes motivos para que 'Juanfer' se viniera con nosotros es estar aquí en la casa de la Selección Colombia, él quiere estar en la próxima Selección Colombia que nos va a llevar al Mundial del 2026".

Recordemos que esta será la cuarta camiseta que vestirá Juan Fernando Quintero, tras su paso por Envigado, Atlético Nacional, e Independiente Medellín, equipos con los cuales supo demostrar su buen pie.

Luego de un exitoso paso por River Plate, el nuevo '10' del Junior de Barranquilla, se convirtió en el flamante refuerzo del conjunto de la capital del Atlántico, que espera seguir obteniendo buenos resultados, juntando a grandes figuras, como es el caso de Carlos Bacca, compañero que tuvo en la 'tricolor'.

A lo largo del 2023, 'Juanfer' tendrá la posibilidad de defender la camiseta 'rojiblanca' tanto en el rentado local, como en la Copa Sudamericana, donde tendrán que vencer al Deportes Tolima para avanzar a la fase de grupos del certamen internacional.