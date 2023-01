Fuad Char: "Teófilo Gutiérrez tuvo muchos problemas con sus compañeros en Junior"

Teófilo Gutiérrez es uno de los futbolistas más queridos e ídolos del Junior de Barranquilla, institución en la que prácticamente se forjó como jugador profesional. Tras su salida del Deportivo Cali muchos fanáticos del 'tiburón' pensaron y se ilusionaron con una posible vuelta del deportista, de 37 años, no obstante, finalmente no se dio esa posibilidad.

En las últimas horas, Fuad Char, uno de los máximos accionista del conjunto de la capital de la Atlántico, explicó en una charla con 'El Heraldo' el por qué Gutiérrez Roncancio finalmente no aterrizó, de nuevo, para vestir la camiseta 'rojiblanca'.

"'Teo' tuvo muchos problemas con compañeros. El día que íbamos a jugar a Chile, con Coquimbo, en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, él lideró una especie de huelga discutiendo los premios y otras cosas, pero yo estuve a punto de traerlo. Si no se hubiese presentado lo de 'Juanfer' (Quintero), lo hubiese traído. El técnico lo aceptaba, pero ya con 'Juanfer' y con el equipo que hemos armado, ya está bueno", dijo de entrada el también político y empresario.

En medio de la conversación con el medio anteriormente mencionado, Char Abdala contó si ha tenido problemas con Teófilo Gutiérrez, que haya recibido insultos por parte de él, o hacia algún miembro de su familia como Antonio Char.

"No, no. Ellos estaban tratando de aprovechar la situación, que hubo problemas. Tuvimos medio equipo con Covid. No sé. Fueron temas de esa naturaleza que pasaron en ese momento. Yo fui al estadio, el equipo estaba ahí porque se iba al aeropuerto a viajar en un chárter", aseguró.

Cuando fue consultado sobre él había llegado al estadio Metropolitano a solucionar dicho percance y si ahí, efectivamente hubo un cruce con el exfutbolista del Deportivo Cali contó lo siguiente.

"'Teo' fue el vocero de la situación, no era él sólo, estaban Mera, Viáfara, Hinestroza, todos estaban: 'vea, don Fuad, ya que hemos sufrido tanto, denos un premio, ¿cuánto pagan por el partido en Coquimbo?'. Pagan 500 mil dólares, les respondí. 'Nosotros queremos esos 500 mil dólares. ¡Cójanlos!'", aseveró.