Fuad Char y el nuevo DT del Junior: “Reinaldo Rueda nos gustaría, pero tiene cifras bastante gordas”

Junior de Barranquilla actualmente está sin técnico, tras la salida de Arturo Reyes, por los malos resultados en la liga del fútbol colombiano 2023-I y la eliminación de Copa Sudamericana. Por eso, hay varios nombres para ocupar ese lugar, entre ellos Reinaldo Rueda, tal y como confirmó Fuad Char, este martes.

El máximo accionista del club ‘tiburón’, habló con los medios de comunicación sobre lo que se está analizando entre los directivos, para tener lo más pronto al nuevo entrenador.

“Tenemos una baraja de varias posibilidades, en esto entra en juego trayectoria, conocimiento y una parte fundamental es el costo. Estamos analizando, tenemos que definir eso en las próximas horas, hemos estado toda la mañana en una asamblea. Hablamos con uno y con el otro”, dijo para iniciar.

Además, Fuad aclaró que prefiere un timonel colombiano, más que uno extranjero y puso fecha para la fecha en la que lo tendrían.

“Nos gustaría un técnico nacional, esperamos contra Santa Fe tenerlo. Yo no quiero decir, darles respuestas que me puedan comprometer. Quiero tener la reunión con mucha discreción, para que esto no trascienda y no afectar a cualquiera de las posibilidades”, explicó.

Pero luego, el máximo accionista del Junior ‘se abrió’ y confesó que Reinaldo Rueda es uno de los nombres que contemplan.

“Nos gustaría Reinaldo Rueda, pero tiene unas cifras bastante gordas. No tenemos extranjeros en la baraja”, agregó.

Sin embargo, los periodistas le preguntaron por el uruguayo Pablo Repetto, a lo que Fuad Char soltó una risa y respondió de forma jocosa: “Qué barbaridad, quiénes les dan infomacion, tienen a alguien acá”.

De esa forma, se espera que en las próximas horas los dirigentes del Junior puedan sellar un acuerdo y dar a conocer el nombre del nuevo técnico del club, de cara a lo que viene en la Liga I 2023 del fútbol colombiano.

¿Quién quedó como encargado de Junior tras la salida del técnico Arturo Reyes?

La información oficial de Junior confirmó que Luis Grau, actual asistente técnico de Reyes y quien lleva muchos años vinculado al club barranquillero tanto en divisiones menores como en el equipo profesional, estará a cargo de la plantilla mientras se define la contratación de un entrenador en propiedad.

¿Qué posición en la tabla ocupa Junior en la Liga Betplay I 2023?

Junior quedó ubicado en la última posición de la tabla de la liga del fútbol colombiano, con solamente 6 puntos de 21 posibles, hecho que terminó de sentenciar la suerte del profesor Arturo Reyes. Además de eso, el momento deportivo de los barranquilleros también quedaron en evidencia, al ser eliminados por Tolima, de la Copa Sudamericana del presente año.

