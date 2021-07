"Fue mi segundo debut": Daniel Londoño, tras su regreso al fútbol, luego de cuatro años de sanción

Una de las palabras de moda, en los últimos meses, ha sido 'resiliencia'. ¿Qué significa? Adaptarse a una situación adversa o la capacidad de una persona para superar circunstancias traumáticas. El futbolista Daniel Londoño es fiel ejemplo de ello.

En 2016, con tan solo 21 años de edad y cuando gozaba de uno de los mejores momentos su carrera, habiendo vestido la camiseta de Envigado, dando el salto a Atlético Nacional e integrado la Selección Colombia Sub-20, recibió una dura noticia.

Fue notificado de tener la sustancia boldenona en su cuerpo. A pesar de los esfuerzos por intentar demostrar su inocencia, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor decidió imponerle una sanción de cuatro años, apartándolo de las canchas.

El calvario fue grande. Sin embargo, la espera terminó. El pasado domingo 18 de julio, en el partido que finalizó 2-2, entre Envigado y Atlético Nacional, por la fecha 1 de la Liga colombiana, se dio el anhelado regreso a los terrenos de juego.

Por eso, en Gol Caracol hablamos con Daniel Londoño para conocer sobre su vida, cómo aprovechó ese largo tiempo, el apoyo que recibió, sus sensaciones de volver a jugar, los objetivos que tiene profesional y personalmente, y mucho más.

¿Cuáles fueron esas sensaciones tras el regreso?

"Contento. Mi familia y Envigado sintieron felicidad al verme, de nuevo, jugando. Intenté vivirlo con tranquilidad. Fue un día muy especial y que quedará en la historia de mi carrera y de quienes me apoyaron. Ese día tuvo una carga emocional grande. Hace mucho, lo estaba esperando. Fue como mi segundo debut, pero con 26 años. El balance fue positivo"

Dejando de lado lo emocional, ¿en lo futbolístico?

"La diferencia entre amistosos y partidos oficiales es grande. Creo que será cuestión de tiempo para adaptarme. Me sentí cómodo y bien. Nacional fue superior en el primer tiempo, pero en la parte complementaria, lo hicimos bien. Siento que cumplí. No fue un partido fácil, pero mi rendimiento fue bueno. Con partidos y confianza, sé que todo mejorará"

Comparado con el nivel que tenía, previo a la sanción, ¿Qué tan lejos está de ello?

"Me siento mejor que antes. Ahora, tengo más cosas positivas. El último semestre que jugué, con Envigado, estuve en un buen nivel. Tengo factores importantes que me permiten marcar una diferencia. Ya hay más madurez y experiencia y puedo aportarle cosas al equipo como liderazgo. Quiero ir por más, buscar mejores cosas. Contento con mi actuación"

A lo largo de esos años, usted siguió vinculado a Envigado y le abrió las puertas. ¿Qué decirle al club?

"Siempre me dieron confianza. Como institución y a cada una de las personas que la componen, les agradezco. Tengo una gratitud enorme por el apoyo brindado. Sin ellos, hubiese sido más complicado. Me brindaron el impulso para que siguiera entrenando y preparándome. Ahora, me dieron la posibilidad de hacer parte del equipo y espero responder"

En la otra cara de la moneda, ¿Hubo momentos duros?

"Fue una situación complicada porque uno se queda sin armas, sin cumplir los sueños. Asimismo, hay incertidumbre si uno puede volver a vivir de lo que se sabe hacer. Económicamente, también fue difícil. Eso sí, debo dejar claro que me siento afortunado porque Envigado no me dio la espalda y me dio trabajo"

En algún momento, ¿Consideró la opción de dejar el fútbol?

"Nunca. Jamás lo pensé. Durante toda mi vida, me había preparado para ello como para dejarlo a un lado. Que eso me pasara a los 21 años, daba a entender que todavía había tiempo para continuar. Eso sí, afortunadamente, aproveché el tiempo para hacer otras cosas, las cuales me permitieron estar tranquilo y no darle tanta importancia al tiempo"

¿Qué "otras cosas" hizo?

"En mi mente, no voy a negar que iba contando los días, pero aproveché y estudié Administración de Empresas. De hecho, estoy próximo a graduarme. Además, tuve la oportunidad de trabajar con el club en las divisiones inferiores durante dos años, siendo asistente de coordinación. Sí se pensó en hacer otras cosas, pero siempre relacionadas al fútbol"

Después de todo lo que vivió, ¿Las metas cambiaron?

"Nunca han cambiado. Siempre me he puesto metas grandes. Jamás las he minimizado. La madurez y los años, te llevan a valorar un poco más las cosas y andar con los pies en la tierra. Por ahora, solo quiero hacer un muy buen semestre con Envigado y jugar mucho. Después, mirar si en enero puedo ser parte de un equipo grande y jugar copas internacionales"

¿Y Selección Colombia?

"Después de haber estado en la Sub-20, haber hecho un Sudamericano y disputado un Mundial, la ilusión de estar, es muy grande. Es cuestión de trabajo, mejorar y buscar la excelencia porque, a la Selección Absoluta, solo van los mejores y en un nivel excepcional. Hay que ir escalando poco a poco, con paciencia, pero siempre con el sueño de vestir la 'tricolor'"

Uno de los temas que generó revuelo, en la Copa América, fue la falta de laterales. Usted, que juega en esa posición, ¿Qué opinión le merece?

"Es un perfil poco común y una posición no tan sencilla. Delanteros y mediocampistas hay de sobra, pero cuesta encontrar laterales y, a veces, más los izquierdos. También puede ser un tema generacional. Eso sí, se debe seguir trabajando, de eso soy consciente, desde las divisiones menores porque, desde allí, nace todo"

Regresando al tema de la sanción, ¿Qué hacer para evitar esos casos de boldenona en el deporte nacional?

"Lo de la boldenona es difícil de llevar. La posibilidad de que aparezca es por la carne y eso lo hace complejo. Es casi que incontrolable. Creo que es cuestión de que los jugadores tengamos algo de disciplina con ello. Desde el año pasado, ya no consumo carne de res. Es difícil de llevar y la tarea de los deportistas es tomar consciencia y estar prevenidos con eso"

Meses después, el laboratorio que le tomó la muestra fue suspendido por falta de garantías, ¿Debería hacerse algo con ellos también?

"Quizá pudieron ser más rigurosos con el laboratorio y más flexibles con lo de la boldenona. No me cabe en la cabeza que un futbolista, de 20 años, consuma algo para mejorar su rendimiento. Estoy seguro de que, en otras disciplinas, el 95% de los deportistas señalados de ello, tampoco buscaron hacer trampa. Se pueden buscar mejores alternativas"

Para finalizar y haciendo énfasis en lo deportivo y en la actualidad, ¿Para qué está este Envigado, que ya le empató a Nacional?

"Estamos para grandes cosas. Aunque, en el primer tiempo contra Nacional, mostramos falencias, después corregimos, mejoramos y terminamos emparejando todo. Con el tiempo, verán mejores actuaciones de Envigado. Conforme avance la competencia y se adquiera confianza, nos consolidaremos. Le tengo fe a este club"