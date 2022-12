“Fueron individualizadas 20 personas, y no volverán al Atanasio”: Alcalde de Medellín

El mandatario de la ciudad habló sobre los desmanes del sábado pasado en el juego entre Medellín y Cali. Opinó que la solución no es sancionar la tribuna sino a cada individuo.

Durante un año, 20 hinchas de Medellín no podrán ingresar al Atanasio Girardot Este miércoles, se realizó una rueda de prensa conjunta entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el presidente de Deportivo Independiente Medellín, Eduardo Silva Meluk, para dar a conocer los avances y las medidas tomadas en relación con los desmanes ocurridos el pasado sábado en el estadio Atanasio Girardot durante el compromiso del DIM y Cali.

Publicidad

El mandatario de la ciudad informó que ya han sido individualizadas 20 personas por esos hechos, además de otras 11 que fueron detenidas por porte de armas o riñas, también durante el mismo partido. “Nuestro propósito es individualizar, que no paguen justos por pecadores. Fueron individualizas 20 personas y no volverán al Atanasio”, explicó Gutiérrez.

“Son pocas personas las que generar estos hechos que son lamentables y por eso hay que sancionar. Tenemos cámaras en el estadio para mirar cada caso puntual y mirar cuáles son las personas. Esas personas deben ser expulsadas del estadio y ser sancionadas”, agregó el alcalde, quien también dio su opinión sobre la sanción que la Dimayor le impondría a la tribuna norte, cerrándola dos fechas: “Respetamos la decisión, pero para nosotros lo importante es no es sancionar la tribuna”.

Este martes, a través de un comunicado oficial, el DIM ya había condenado los hechos, en los que aficionados protagonizaron cerca de 20 riñas en las tribunas. Los incidentes, que dejaron a dos personas heridas, “no representan a nuestra hinchada”, explicó el club antioqueño, al tiempo que anunció que trabajará con las autoridades para “individualizar a los responsables, judicializarlos y seguir demostrando nuestro compromiso con el fútbol en paz”.

En ese mismo juego, Wilson Cano, exjugador del DIM, denunció que un grupo de hinchas lo trató de sacar del estadio por no vestir de rojo. “El sábado me intentaron sacar del estadio. Que porque no estaba de rojo, que dizque era del Cali. Una locura esto que pasa en los estadios. Hay que decir que las agresiones fueron verbales, no físicas”, dijo.