Fuerte denuncia de Andrés Cadavid contra José Fernando Salazar, máximo accionista de Águilas Doradas

Este martes las acciones en el fútbol colombiano continuaron su rumbo en los cuadrangulares. En esta oportunidad, los que protagonizaron la jornada del 22 de noviembre fueron Águilas Doradas e Independiente Medellín , en un duelo clave por el grupo B, que terminó con victoria 'poderosa' por 2-1. Sin embargo, una vez más el espectáculo se vio manchado tras unas acusaciones de Andrés Cadavid, defensor insignia del equipo 'poderoso de la montaña'.

A través de su cuenta de Instagram, el zaguero de pasado en Millonarios expresó su inconformidad con unas acciones realizadas por parte de José Fernando Salazar, mandatario del equipo de Águilas Doradas, quien según las palabras de Cadavid Cardona, lo habría intimidado junto a su escolta quien empuñaba un arma de fuego.

"Ey, hasta cuándo vamos a dejar que ese señor de Fernando Salazar nos quiera bravear, hermano. ¿Hasta cuándo? Nos va a bravear después de los partidos y el escolta dizque sacando pistola, que yendo a la camioneta", denunció de entrada el '5' del Medellín.

Y continuó en el vídeo publicado, "No papito, aquí no. Se está equivocando, papi. ¿Es que se cree bandido o qué? ¿En esta época, hermano? No, papá, así no es. Fútbol en paz mi hermano, mire lo que vamos a hacer. Que ya nadie se le arruga, qué se cree ese bobo".

Tal fue la inconformidad de lo acontecido, que Andrés Cadavid, autor del primer gol de la remontada de este martes, comparó la situación vivida con los tiempos de Pablo Escobar, "No estoy de acuerdo que ese señor de Fernando Salazar, fuera del estadio, quiera bravearlo a uno. ¿Cree que estamos en la época de a dónde, de Pablo (Escobar)? No más, parceros, no se equivoquen".

¡EXPLOTÓ CADAVID! 😱



El zaguero central del 🔴🔵 Independiente Medellín (@DIM_Oficial), Andrés Cadavid, denunció que el dueño de Rionegro Águilas (@AguilasDoradas), José Fernando Salazar, lo habría intimidado. Y que uno de sus escoltas al parecer lo amenazó con arma de fuego. pic.twitter.com/VfYvMXPybT — Pasión Montañera (@PasionMontanera) November 23, 2022

En cuanto a lo deportivo de lo sucedido en el Atanasio Girardot, el ánimo estuvo caldeado en el compromiso que estuvo envuelto en una torrencial lluvia. Águilas Doradas llegó al máximo escenario deportivo de Medellín con la posibilidad de sellar su cupo a la final del fútbol colombiano, y de hecho lograron ponerse en ventaja para conseguir el objetivo, al minuto 26, por medio de un penalti de Marco Pérez.

Pero los dirigidos por David González, lograron 'aguarle la fiesta' al equipo de Leonel Álvarez, tras un cobro desde los doce pasos de Andrés Cadavid y una anotación de Luciano Pons, para sellar la remontada y el 2-1 que los deja con vida en la lucha por un cupo al duelo por el título.

Recordemos que en la próxima jornada, Águilas Doradas recibirá al Deportivo Pasto, mientras que Independiente Medellín hará lo propio frente al América de Cali, ambos compromisos que se disputarán el próximo 26 de noviembre.