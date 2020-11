Fútbol colombiano: así quedó el fixture de partidos de la Liguilla de Eliminados

Todos los equipos jugarán un total de tres partidos, menos en el Grupo C, zona que solo contará con tres equipos; es decir que ahí los equipos solamente disputarán dos fechas.

En el sector C de la competición no estará el Cúcuta, equipo que no tiene reconocimiento deportivo y, por esta razón no estará en contienda. Alianza Petrolera, Jaguares y Bucaramanga, los clubes de ese triangular.

Cabe recordar que la conformación de cada una de las zonas se da por ubicación geográfica, más no por sorteo.

Grupo A: Envigado, Medellín, Águilas Doradas y Pereira.

Grupo B: Millonarios, Once Caldas, Patriotas y Boyacá Chicó.

Grupo C: Alianza Petrolera, Jaguares y Bucaramanga.

De otra parte equipos como Rionegro, Millonarios, Once Caldas y Envigado; tendrán el plus de jugar dos de sus tres partidos como locales gracias a la ubicación en la que quedaron en la fase de todos contra todos.

Así quedó el fixture de la Liguilla de Eliminados :

Grupo A

Fecha 1

Rionegro vs. Envigado

Medellín vs. Pereira

Fecha 2

Envigado vs. Medellín

Pereira vs. Rionegro

Fecha 3

Envigado vs. Pereira

Rionegro vs. Medellín

Grupo B

Fecha 1

Millonarios vs. Once Caldas

Chicó vs. Patriotas

Fecha 2

Once Caldas vs. Chicó

Patriotas vs. Millonarios

Fecha 3

Once Caldas vs. Patriotas

Millonarios vs. Chicó

Grupo C

Fecha 1

Bucaramanga vs. Alianza Petrolera

Descansa: Jaguares

Fecha 2

Jaguares vs. Bucaramanga

Descansa: Alianza Petrolera

Fecha 3

Alianza Petrolera vs. Jaguares

Descansa: Bucaramanga