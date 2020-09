Fútbol colombiano: Dayro Moreno entra en la convocatoria de Once Caldas para enfrentar a Nacional

Este viernes se dará inicio a la décima fecha del fútbol colombiano y Once Caldas recibirá a Nacional, en el segundo juego de la jornada.

Ahora bien, en los últimos días Dayro Moreno fue presentado como el fichaje estelar de Once Caldas. Con el atacante ex Junior de Barranquilla, Hubert Bodhert espera no tener problemas en el frente de ataque del equipo de Manizales.

Tabla de posiciones de la liga colombiana

Sin embargo, Dayro Moreno no había entrado en la convocatoria inicial del ‘blanco blanco’ para el juego de este viernes, pero a última hora Hubert Bodhert decidió incluirlo en la nómina de convocados para el encuentro contra Nacional, quien va con todo su arsenal para su primer partido luego de la para.

TUIT

“Vuelve el goleador al blanco, en Palogrande”, anunció Once Caldas este viernes.

Publicidad

Fútbol colombiano: convocados de América de Cali para visitar a Deportes Tolima, en la décima fecha

El partido entre Once Caldas y Nacional será este viernes a partir de las 8:05 p.m. en el estadio Palogrande, de Manizales. El local buscará seguir con su buena racha, tras conseguir los tres puntos en su visita a Bogotá, donde venció a Millonarios. Por su parte, Nacional jugará su primer partido tras el reinicio del fútbol colombiano.