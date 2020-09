Fútbol colombiano: Tolima tendría varios contagiados por coronavirus, a horas del juego con Nacional

A pocas horas de que vuelva una fecha completa de la Liga del fútbol colombiano 2020, desde la ciudad de Ibagué se viene manejando una versión que indica que se habría presentado un contagio por coronavirus de varios integrantes del plantel del Deportes Tolima, que tiene programado su partido de la fecha nueve este viernes frente a Nacional (8:05 p.m).

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el periodista Nelson Enrique Ascencio afirmó que después de consultar algunas fuentes "en Tolima se hicieron las pruebas PCR el martes e inicialmente habrían salido 22 positivos. En Tolima no quieren hablar, es algo delicado. Ahora están diciendo que son siete, los positivos. La mayoría de contagiados fueron los que viajaron en vuelo comercial, para el partido del fin de semana pasado en Pasto. Están en el tema de las contramuestras, eso están esperando".

Mientras tanto, a ese información, Ricardo Orrego agregó que "consultando con fuentes de Dimayor, el partido (Nacional vs. Tolima) va. Es más le quiero contar que ayer conocían del caso, no se explican por qué Tolima no había comunicado".

"A esta hora se encuentra reunidos virtualmente Nacional, Tolima y la Dimayor para decidir si se realiza el partido. La postura del conjunto ibaguereño es que no se juegue, mientras que la Dimayor insiste en que se debe llevar a cabo. De hecho, me cuentan que Tolima canceló el vuelo chárter y el hotel en donde se iba a hospedar", agregó Ascencio.

No se descarta que en altas esferas del Gobierno nacional, por ejemplo en el Ministerio de Salud exista malestar por el manejo que se viene dando con la vuelta del fútbol colombiano.

Cabe señalar que en la Primera B se suspendió oficialmente el partido entre Bogotá FC y Unión Magdalena, por contagio por coronavirus entre integrantes de los samarios.