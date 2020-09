Fútbol colombianos: Wuilker Faríñez, Andrés Ricaurte y Daniel Muñoz, figuras que se marcharon

El fútbol colombiano vuelve a la acción y varias son las figuras que ya no hacen parte de los equipos del rentado nacional. La mayoría terminaron sus contratos y se fueron al clubes del extranjero, para probar suerte en otras ligas.

Así, Andrés Ricaurte dejó al Medellín luego de varias temporadas en el ‘rojo de la montaña’. El exHuila ahora milita en la MLS, donde defiende la camiseta del Dallas FC. El equipo paisa, Ricaurte levantó la Copa Colombia 2019, único título ganado en su antiguo club.

Del DIM también se fue el argentino Adrián Arregui. El volante tuvo que regresar a su país para estar junto a su familia durante la pandemia. La soledad fue un problema que no pudo sobrellevar.

Mientras tanto, Daniel Muñoz partió del Atlético Nacional sin poder cumplir uno de sus sueños: ser campeón con el equipo del que es hincha. El canterano ahora juega en la liga belga con el Genk, junto a Carlos Cuesta y a Jhon Janer Lucumí, conformando un tridente colombiano.

Del América que salió campeón ya no se encuentra en la nómina el argentino Matías Pisano. El mediocampista no pudo renovar su contrato con el rojo de Cali, y el argentino decidió no continuar, para militar en la Liga Árabe, donde juega en el Al-Ittihad Kalba.

Cabe señalar que hasta la fecha, no se tiene certeza sobre qué va a pasar con el goleador Michael Rangel, a quien los 'Diablos Rojos' no le compraron los derechos deportivos y volvió a Junior de Barranquilla.

Por los lados de Bogotá, Millonarios también tendrá bajas de dos extranjeros. El costarricense José Guillermo Ortiz dejó las filas azules, para jugar ahora en Vietnam. Y además, los 'embajadores' tuvieron que salir a contratar arqueros ante la negociación del venezolano Wuilker Faríñez con Lens, de Francia.

