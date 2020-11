Gabriel 'barrabás Gómez: "'Bolillo' tiene mucha experiencia y es suficiente para dirigir a Nacional"

Desde que se conoció la salida de Juan Carlos Osorio del banquillo de Atlético Nacional , no ha parado la danza de directores técnicos que lucen como posibles candidatos a dirigir al elenco 'verdolaga'.

Lo único cierto es que después de dos años sin cosechar títulos, los directivos del club están en la búsqueda de un entrenador reconocido y de mucha experiencia, capaz de devolver al 'verde paisa' a sus mejores años. Extranjero o local, ese es el debate por estos días acerca de la nacionalidad que debe tener el nuevo estratega del equipo y del cual se han escuchado muchas voces divididas.

“Nacional últimamente ha traído técnicos extranjeros y no les ha ido bien. Yo pienso que en Colombia hay muy buenos entrenadores para hacer un buen desempeño y dirigir un equipo como Nacional. Pienso que les va a costar acá y Nacional no es un equipo fácil de dirigir, entonces creo que hay colombianos suficientemente buenos para entrenar al equipo”, dijo el exjugador y técnico del 'verdolaga' Gabriel Jaime 'Barrabás Gómez, para GolCaracol.com

Uno de los nombres que más fuerza ha tomado para asumir las riendas de Nacional, es el de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez , hermano de 'Barrabás', quien ya dirigió al equipo en una oportunidad, consiguiendo un título de liga colombiana y otro de Copa Interamericana.

"Uno no puede hablar de supuestos, creo que hay muchos técnicos y y no sé quién podría ser entrenador. ‘Bolillo’ es una persona de mucha experiencia y recorrido, que ha dirigido a Nacional y salido campeón ahí. Yo creo que aquí hay técnicos suficientes para dirigir Nacional, no solamente ‘Bolillo’, sino técnicos muy buenos como Santiago Escobar, Luis Fernando Suárez, que también han dirigido y sacado campeón a Nacional", comentó Gabriel Jaime.

Otro de los nombres que más ha sonado, pero también con polémica, es el de Leonel Álvarez . Aunque el exvolante de la Selección Colombia haya tenido un exitoso paso por Nacional en su etapa como jugador, gran sector de la hinchada 'verdolaga' lo rechaza contundentemente por su pasado reciente dirigiendo al Independiente Medellín , con el que se consagró campeón local en dos oportunidades.

"Desafortunadamente Leonel es muy rechazado por la afición de Nacional, a pesar de haber jugado acá, lo consideran más del Medellín. Yo creo que entrar uno con una afición incomoda, que no no lo quiere, que una mitad lo apoya y la otra mitad no, es difícil para uno. Entonces yo creo que Leonel no sería el candidato para Nacional", apuntó 'Barrabás'.

En tanto, la directiva de Atlético Nacional designó a Alejandro Restrepo como director técnico interino del equipo profesional por el resto de la fase del 'todos contra todos' de la liga colombiana. A la par, la dirigencia seguirá buscando el idóneo para ocupar la vacante de Juan Carlos Osorio. Mientras, el sonajero no para.

Por: Santiago Clavijo Merino / @santiagocm96 /