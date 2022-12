Gabriel ‘Barrabás’ Gómez: “Dayro Moreno no ha sido bien reemplazado por Hernán Barcos”

El entrenador y referente dentro de la historia del cuadro ‘verdolaga’ no fue ajeno al momento por el que pasa el equipo. Desde Medellín habló con GolCaracol.com sobre la irregular campaña del verde.

Los últimos dos partidos de Atlético Nacional han sido importantes, el hecho de ganarle a Medellín y a América , tienen al elenco verde de sexto en la tabla de la Liga Águila con 28 puntos, y a tres puntos de clasificar a cuadrangulares, a falta de dos juegos.

Gabriel Jaime ‘Barrabás’ Gómez dejó su huella en el equipo antioqueño como jugador al salir tres veces campeón y como entrenador al dar la vuelta olímpica en la Copa Interamericana y de la Copa Merconorte, en los años de 1997 y 1998.

Y así, desde la ciudad de Medellín, Gómez atendió el llamado de GolCaracol.com para darle un vistazo al trabajo liderado en las huestes de Nacional por parte de Paulo Autuori y su grupo de jugadores.

¿Cómo interpreta el presente de Atlético Nacional?

“El equipo no ha podido tener una nómina completa, muchas lesiones y expulsiones, entonces cuando se encuentra un equipo ideal, siempre se desbarata. En el caso del fútbol colombiano si uno no consigue la titular rápido, lo echan”.

¿A qué se debe la curva ascendente de Nacional en los últimos juegos?

“Nacional ha tenido una renovación, con Medellín se vio un equipo muy joven , con jugadores buenos, pero sin mucha experiencia., Para quedar campeón se necesita también veteranía. Nacional se va a volver muy peligroso en las finales, cuando tenga a su nómina completa. Ellos saben competir y va a ser equipo favorito”.

Hablando de jugadores con experiencia, ¿cómo le pareció el fichaje de Hernán Barcos en Nacional?

“Barcos es un jugador con mucha técnica, sabe jugar bien, pero con el fútbol rápido que se juega acá, eso le cuesta porque él ya no es rápido. Él gana mucho de fuerza y de juego aéreo; ya no es el mismo goleador de antes, respetando su experiencia”

Es decir, ¿no le ha terminado de convencer el trabajo del argentino?

“Dayro Moreno no ha sido bien reemplazado por Hernán Barcos, uno ve a Dayro en Argentina y sigue siendo goleador. El actual delantero de Nacional no tiene la misma explosividad de Dayro dentro de las 18; si hacemos la comparación yo creo que Barcos no ha sido el reemplazo de Dayro, porque él se fue del equipo siendo un goleador neto”

¿Qué opinión le merece Paulo Autuori?

“Me parece un tipo de experiencia, se ve que es una buena persona, que sabe manejar grupos. Lo importante acá es que tiene compromiso con Nacional, dice que tiene ofertas de otros equipos, pero él va a cumplir con el verde”.

Si usted fuera el técnico de Nacional, ¿qué posición reforzaría?

“Yo creo que un armador, el equipo necesita un talento como lo fue Macnelly Torres. Me gusta el rumor de Jarlan Barrera, es un jugador importante, el verde necesita jugadores de categoría y más para la Suramericana. Un central, se lesionó Alexis Henríquez y fue otro problema ahí”.

A propósito de refuerzos, ¿cómo le ha parecido el rendimiento de José Cuadrado?

“Solo digo que reemplazar a Franco Armani es muy difícil, como decía Gabriel Ochoa Uribe, “con un buen arquero se duerme bien”. Los errores de los arqueros se notan mucho más, tal cual como pasó en el partido contra Rionegro; él ha sido de altibajos, él tiene que volverse un líder, los porteros en Nacional siempre han sido líderes”.

¿Para qué está este Atlético Nacional?

“Estos dos partidos le dieron a Nacional motivación para estar seguro, para entrar de lleno al grupo de los ocho, de ahora en adelante está un poco más tranquilo. Ya al entrar a los ocho puede ser un equipo para salir campeón".

¿Cuáles equipos ve fuertes en esta Liga Águila?

“Hay equipos como Tolima, juega bien. Millonarios, es un equipo táctico, ordenado, que corre y lucha.”