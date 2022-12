Gabriel Camargo se retractó y pidió disculpas por sus declaraciones sobre el fútbol femenino

El máximo dirigente del Deportes Tolima estuvo en el ojo del huracán en el pasado mes de diciembre por criticar al fútbol femenino en Colombia.

Este miércoles, Gabriel Camargo, presidente del club ‘pijao’, publicó un comunicado en los medios oficiales del equipo de Ibagué en el que pide disculpas a las jugadoras del Atlético Huila Femenino y la comunidad en general.

“Manifiesto que no fue mi intención ofender a las mujeres practicantes del fútbol, y menos aún menoscabar sus derechos fundamentales de igualdad, no discriminación, dignidad, honra y buen nombre, por lo que presentó públicas disculpas a quienes en mis opiniones y declaraciones se hayan sentido afectadas” publicó el ex Senador.

“Con lo anterior, me retracto de las afirmaciones generalizadas que hayan podido ofender a quienes hacen parte de la práctica del fútbol femenino”, complementó el comunicado.

En el mismo escrito, Camargo también afirma que el Deportes Tolima ha respetado los derechos laborales, personales y fundamentales de las jugadoras que integran su equipo femenino.

Las declaraciones del presidente del equipo 'piajo' causaron revuelo pues criticaba fuertemente al fútbol femenino.

“Eso anda mal, eso va mal económicamente. Aparte de los problemas que hay con las mujeres, porque son más tomatragos que los hombres. Pregúntele a los del Huila cómo están de arrepentidos de haber sacado el título y haberle invertido tanta plata. Eso es un caldo de cultivo de lesbianismo tremendo”, argumentó en su momento.

Comunicado OFICIAL; caso fútbol femenino. pic.twitter.com/v8ClOA7RTG — Club Deportes Tolima S.A⭐️⭐️ (@cdtolima) January 9, 2019