Gabriel Fernández: “Millonarios debe aprovechar los espacios de Nacional y mostrar su mejor versión”

Gabriel Fernández palpita el duelo de vuelta de la final de la liga del fútbol colombiano 2023-I. El exjugador argentino está muy relacionado en nuestro país por su exitoso paso a nivel personal con Millonarios, equipo al que apoya.

Por eso, en Gol Caracol hablamos con el otrora volante, quien analizó el proceso de Alberto Gamero, y de paso destacó a Macalister Silva y Daniel Cataño.

Fernández, actualmente se encuentra trabajando como director deportivo del club Cibao, de República Dominicana, pero por estos días se encuentra en Bogotá con algunas categorías inferiores de dicho equipo, disputando partidos preparatorios, y de paso aprovechó para acompañar a Millonarios, elenco que lleva en su corazón.

¿Le gusta lo que ha hecho Alberto Gamero?

“Sí, precisamente feliz por eso porque creo que se ha apoyado el proceso, desde el primer momento fui de esos que alentaban a que lo dejen trabajar a Alberto porque seguramente iba a traer cosas buenas, un tipo de la entraña como tú que conoce muy bien la institución y gracias a dios con el tiempo los resultados se están viendo, hoy estamos viendo un equipo con jugadores con experiencia, con jugadores jóvenes, con jugadores que han debutado, con jugadores que tienen mercado internacional y además en algunos casos le ha tocado a Alberto rotar la nómina y el equipo funciona y eso es un gran mérito de él. Y como te decía, feliz esta semana porque pudimos ver en la primera final, un Millonarios muy bien plantado en el campo de juego ante un difícil rival y esperemos que el sábado en casa lo puedan definir y que se pueda lograr otro título más. Como te decía, con un rival con grandes jugadores, jugadores de mucha jerarquía, pero también con un Millonarios con lo mismo, con jugadores de experiencia, jugadores jóvenes, jugadores que se han afianzado al equipo y que realmente le están dando buenos réditos, decimos nosotros”

¿Se siente identificado con el juego de Macalister Silva y Daniel Cataño?

“Me encanta, lo de Maca me encanta. Primero porque Maca fue compañero, tuve la suerte de jugar con Dani también y con Daniel Giraldo en el final de mi carrera en el Cali, son jugadores extraordinarios, son jugadores para ese fútbol que están guiando hoy a Millonarios. Tenerlos ahí, verlos en el club en el que uno se identifica, para mí siempre va a ser sinónimo de alegría. Y Cata qué voy a decir, ya todos saben lo que es, lo que ha hecho y lo que va a ser. Hay que disfrutarlo, a ese tipo de jugadores hay que disfrutarlos al máximo, dejar que hagan lo que ellos saben hacer dentro del campo de juego y qué bueno que se haya adaptado muy rápido a esto y que ojalá el sábado nos puedan brindar un título más. Y luego del 0-0 en el Atanasio, cómo se va a jugar una final en la que ya no tienes más opciones, no tienes 90 minutos más”.

Gabriel Fernández, exjugador de Millonarios Instagram @gabrielfernandez538

¿Cómo se debe jugar una final de esos conociendo que son dos estilos de juego diferentes?

“Es difícil opinar desde afuera y yo sobre todo siendo muy respetuoso de lo que ha hecho Alberto y sobre todo de lo que han hecho los muchachos, porque estos chicos que están ahí han llegado ahí porque realmente han hecho un gran trabajo a lo largo de estos últimos años y por eso están ahí. Se empata por fuera en la ida, ahora la posibilidad de definirlo en casa ante un rival que viene ganando, que no venía jugando bien pero que venía ganando y nosotros jugando muy bien y consiguiendo resultados. Hay que aprovechar la altura, aprovechar los espacios que nos puedan brindar y ojalá que Maca, Cata y todos puedan desplegar la mejor versión, digamos, para que al final sea un resultado positivo”.

¿Algún recuerdo de un Millonarios vs Nacional?

“Muchos, alguno que otro insulto, cuando nos tocaba jugar en Medellín, normal, parte de esta actividad, al final uno se termina riendo de la anécdota que nos quedan del fútbol, pero siempre jugar contra ese tipo de equipos para lo que hemos vivido de esta profesión, siempre es gratificante, queremos jugar siempre con equipos grandes, con estadios llenos, con campos en buenas condiciones, así que para mí particularmente haber vivido esa experiencia ha sido parte de mi crecimiento como futbolista y lógicamente muchas anécdotas para contar.

Un saludo para los hinchas de Millonarios…

“Un saludo muy grande para todos los hinchas, le mando un fuerte abrazo, ojalá que podamos coronar el día sábado y nos estaremos viendo por el estadio”.