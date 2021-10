Gabriel Fernández: "Si no pasa nada extraño y está bien, Millonarios no debería sufrir con Santa Fe"

Este domingo 17 de octubre, en El Campín, Independiente Santa Fe y Millonarios protagonizarán la edición 304 del clásico capitalino. Allí, ambos harán hasta lo imposible sumar los tres puntos, fundamentales para sus respectivas aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares finales.

Hasta el momento, el equipo de mejor presente es el 'embajador', ubicándose en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Liga colombiana II-2021, con 26 puntos, producto de ocho triunfos, dos empates y tres derrotas. Asimismo, acumula una diferencia de goles de +9.

Razón por la que se perfila como el gran candidato para hacerse con la victoria. Eso sí, no deberá bajar la guardia, ya que en el primer enfrentamiento de este semestre, los hombres de Alberto Gamero se vieron sorprendidos por el 'cardenal' y perdieron 0-1, en la cuarta jornada.

Y de eso es consciente Gabriel Fernández, otrora mediocampista, histórico y referente de Millonarios. El argentino vistió la camiseta 'azul', entre 2005 y 2006, disputando un total de 54 partidos y anotando 24 goles, siendo el equipo donde más jugó y más marcó tantos.

En entrevista concedida a Gol Caracol, el talentoso volante recordó su paso por el conjunto 'embajador', cómo se palpita un clásico, la razón por la que en estos compromisos no importa cómo llegada cada uno, le envió un mensaje a los hinchas y mucho más.

¿Cómo son estos clásicos, entre Santa Fe y Millonarios?

"Este tipo de partidos significan mucho. Los clásicos son particulares y especiales para las instituciones, los jugadores, los hinchas, en fin. La ciudad de Bogotá se paraliza. Estos duelos Santa Fe vs. Millonarios son importantes y generan muchas cosas en los seguidores de uno y otro."

¿Qué tienen de especial y cómo se imagina el partido?

"La ciudad de Bogotá se paraliza y eso ya dice mucho. Esperemos que sea un buen espectáculo y que haya buen fútbol. Ahora, lógicamente, nosotros como personas afectuosamente más relacionadas con Millonarios, ojalá le salgan las cosas bien para sumar los tres puntos."

¿Dónde estará la clave para ganar?

"En poder desarrollar la idea de juego y desplegar buen fútbol, teniendo el control. Los clásicos son partidos distintos, más allá de la situación o del momento en el que llegue cada uno. Ese día, el jugador tiene la posibilidad de mostrar todo y por eso, siempre se da un plus."

Y en el caso puntual de Millonarios...

"Deberá seguir por la misma línea. Creo que tratará de generar el juego que ha venido mostrando últimamente, no solo este semestre, sino desde que llegó Alberto Gamero. El director técnico le encontró la vuelta al equipo y esperemos que pueda ganar para seguir en la pelea."

Usted dijo que "no importa el momento en el que llegue cada uno", ¿Qué cambia?

"Estos partidos son especiales y, sea el momento que sea, a la hora de jugarlo, se da más del 100%. Si Millonarios está bien, en un buen día, no sucede nada extraño y Gamero lo plantea perfecto, no debería sufrir. El equipo vive un buen momento. Ojalá concrete las situaciones que genere."

¿Qué tiene de diferente el Millonarios donde usted jugó (2005/2006) al del 2021?

"Son muy distintos, en épocas diferentes. En aquel entonces, se vivía una situación difícil, hoy se ve un Millonarios con un plantel más rico, jugadores importantes en todas las líneas, un entrenador de la casa que conoce lo que quiere la hinchada y el club y eso es importante. Son dos momentos opuestos."

¿Cuáles "jugadores importantes"?

"Está David Macalister Silva con conocimiento de la historia del club y vasta experiencia que es importante en el grupo. Hay delanteros de jerarquía, que desequilibran, y jugadores en defensa que pasan por un buen momento, incluso estando en selecciones. Esperar que tengan un buen día y saquen el resultado."

¿Algo para corregir de este Millonarios?

"Es difícil dar una impresión sobre esas situaciones porque uno no está en el equipo trabajando. De hecho, sería hasta una falta de respeto de mi parte para con Gamero, que está haciendo un gran trabajo y, seguramente, está en cada uno de los detalles y que se necesitan para mejorar. Dejémosle esa tarea a Gamero (risas)".

¿Cómo se viven las horas previas a un clásico?

"(Risas) Uf. Hay que tratar de mantener la concentración, cargarse de demasiada presión tampoco es bueno, tomarlo con calma. El día previo y el del partido son especiales para uno como jugador porque uno se imagina montón de situaciones que pueden suceder. Hay que quitarse la presión, pero sin perder la concentración y mantener el enfoque."

Estuvo en Real Cartagena, América de Cali, Junior de Barranquilla y Deportivo Cali, pero, ¿Qué tuvo Millonarios de especial?

"Fue lindo por el momento que vivía en el club, el amor de la gente, el acompañamiento, en fin. En ese momento, teníamos cerca de 500 personas por entrenamiento, que iban a ver al equipo y acompañarlo. Eso hizo que fuera muy especial. Uno lo recuerda con demasiado cariño."

Ahora que ha estado en su faceta de directivo, ¿Podríamos verlo en Millonarios con ese cargo?

"(Risas) ¿Por qué no? Estamos preparándonos. Todos los días seguimos mejorando, aprendiendo, capacitándonos de la mejor manera y haciendo todo lo posible para estar en bien en esta nueva faceta en la que me encuentro. Ojalá en algún momento se de la oportunidad."

Usted fundó un equipo que se llama F.C. El Campín, ¿Casualidad el nombre o algo en especial?

"No fue ninguna casualidad. La verdad es un poco de ese amor tan grande que hay, del agradecimiento y en honor a uno de los mejores momentos que me brindó el fútbol y, en especial, en ese fabuloso estadio como El Campín."

¿Se anima a dar un resultado?

"(Risas) Tengo mucha confianza por el momento que atraviesa el equipo. Creo que se puede sacar un buen resultado, no sé exactamente cuál, pero ojalá todo salga muy bien y que se logren los tres puntos."

¿Algún mensaje a los hinchas?

"Enviarles un fuerte abrazo porque hay un cariño enorme por ese reconocimiento que, año a año, tienen hacia mí, siempre estando muy pendientes y esperando que el domingo sea un gran día para todos."