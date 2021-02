Gamero desilusionó a todo Boca Juniors: “No tengo conocimiento de que Román vaya a alguna parte”

Alberto Gamero , técnico de Millonarios , habló este viernes en rueda de prensa y se refirió al tema del lateral derecho Andrés Román , quien en las últimas horas dio de qué hablar tras una posible salida hacia Boca Juniors , de Argentina.

“Con lo de Román no hay nada, puras especulaciones, él está centrado para el partido de mañana (sábado), la junta directiva no se ha acercado para hablarme un posible fichaje”, dijo Gamero en rueda de prensa.

“Yo he hablado mucho con los directivos, aquí lo que está hoy en carpeta es que Matías tiene oportunidad de ir a Vélez, de resto no hay nada que se pueda decir, yo no tengo ningún conocimiento que Román vaya para alguna parte”, añadió el técnico samario.

Además, el estratega ‘albiazul’ le dio continuidad al tema de Matías De Los Santos, quien posiblemente abandone el club y se marche a Vélez Sarsfield, de Argentina.

“Aquí Matías está con el equipo, si es cierto que tiene algo adelantado con un equipo en el extranjero, no estamos desesperados, si se concreta su salida, estamos en búsqueda del central, ya dialogamos con un par”, contó Gamero.

Entre tanto, también habló sobre Emerson Rodríguez, Juan Moreno, Andrés Román y Cristian Arango, quienes fueron llamados al microciclo de la Selección Colombia y este mismo viernes se concentraron con Millonarios.

“Hemos avanzado tanto que este cuerpo técnico de la Selección Colombia nos han mandado un informe detallado de qué fueron lo que hicieron y me parece que está acorde a lo que nosotros hicimos en la semana, ya llegaron, se hicieron pruebas PCR, van para la concentración y seguramente van a jugar”.

Finalmente, Alberto Gamero se refirió al partido de este sábado, que iniciará a las 3:15 p.m., frente a La Equidad, por la sexta fecha de la liga colombiana.

“Equidad es un equipo sólido, que mete y hace pocos goles, es de juego directo y con salida rápida de las bandas y en el juego aéreo es fuerte, nosotros eso lo analizamos bien. El error nuestro no es atacando sino en contragolpe, tenemos que corregir los posicionamientos”.