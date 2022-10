Geisson Perea, tras la imagen que le dio la vuelta al mundo: "se está buscando dañar la imagen"

Luego de que la imagen del jugador de Santa Fe , Geisson Perea, donde se ve bajándose la pantaloneta y dejando ver una parte de la cintura para abajo, se hiciera viral en las redes sociales, las críticas de distintos sectores no se hicieron esperar y el protagonista de la insólita foto, salió a hablar con los medios de comunicación sobre lo acontecido.

"El tema estaba de que mientras estaba el partido nadie se dio cuenta de eso. Pero, como vuelvo y repito, hay gente muy mala, que quiere hacer daño. Se tomó el tiempo de volver las imágenes, sacar esa foto", comentó Perea, ya que la imagen corresponde a una captura de pantalla de la transmisión del encuentro que terminó en derrota frente a Jaguares 2-1.

"Ahora, otra situación que se presenta es que se juzga antes sin ir a la fuente, sin antes preguntar. Sacan una imagen y dicen, tal persona hizo esto, cuando antes se iba a la fuente y tenía uno el beneficio de poderse defender. Cuando se terminó el partido, yo salgo y empiezan los compañeros a mostrarme y yo: ¿Qué pasó? Yo la verdad no quería tocar el tema, tengo mi consciencia tranquila, sé que en el momento que sucedió me estaba acomodando la licra", dijo, expresando su molestia con algunos medios.

"Cuando entro al campo de juego, voy a jugar, no entro a estar pendiente de las cámaras o que me vayan a grabar. Ayer lo expresaba y decía que no sé entonces de que manera nos vamos a tener que comportar porque se pierde entonces la alegría del fútbol. Yo creo que ya estamos más pendientes a que va a hacer un jugador para volverlo tendencia y no se está disfrutando de ver un espectáculo como lo es el fútbol. Yo decía, ¿Cómo debo comportarme? si son acciones inconscientes que uno hace en medio de sus emociones está tratando de canalizar", finalizó.

La imagen hizo eco no solo en Colombia, sino en otros medios de países como Brasil, Inglaterra, titulando como un hecho "bizarro". La situación afectó no solo al jugador exAtlético Nacional, también comentó este miércoles en otro descargo, que su familia también ha sentido las críticas hacia el jugador 'cardenal'.

¿En qué equipos ha jugado Geisson Perea?

El jugador de 31 años, hoy en Santa Fe, que vive una complicada situación deportiva, ha jugado en Centauros, Universitario de Popayán, La Equidad, Real Cartagena, Once Caldas, Deportivo Pasto y Atlético Nacional. En el extranjero jugó para el Pachuca de México.