Geisson Perea: "Yerson Candelo me dijo que me iba a corretear, va a ser un partido muy lindo"

Este jueves El Campin recibirá el vibrante duelo entre Santa Fe y Atlético Nacional , en un duelo váildo por la jornada 13 del fútbol colombiano, que ambas escuadras tienen pendiente.

En Gol Caracol hablamos con Geisson Pérea, actual defensor del conjunto 'cardenal' y con pasado reciente en el equipo 'verdolaga', con respecto a lo que será este nuevo duelo entre paisas y bogotanos,

"Siempre va a ser un partido muy especial, primero por lo que sucedió con Atlético Nacional, y sabiendo que todavía pertenezco a Nacional. Siempre va a ser especial enfrentarlos y más aún sabiendo las condiciones y cómo viene el torneo", puntualizó el zaguero de 31 años.

Y agregó con respecto al duelo, "Mi presente ahora es Independiente Santa Fe, sabemos las virtudes que tiene el equipo rival, pero yo creo que si nosotros aprovechamos la localía, la altura y hacemos lo que corresponde en cancha vamos a estar cerca de cumplir el objetivo que es quedarnos con los tres puntos".

Aquí más declaraciones de Geisson Perea:

*Pedido de Alfredo Arias para el partido frente a Nacional

"Lo que más hemos comentado del partido es la atención y concentración que tenemos que tener contra estos rivales y estos partidos. Nacional por su poderío ofensivo y la calidad de jugadores, no se les debe dar chances. Tenemos que estar muy atentos, concentrados y aprovechar las opciones de gol que generemos".

*Su llegada a Santa Fe

"Con todos he compaginado, es un grupo muy joven, pero también con jugadores de experiencia como Carlos Sánchez, Wilson Morelo con el que compartí en Equidad, y el mismo Leandro Castellanos, que desde que llegué ha sido muy cordial y amable conmigo, me ha extendido su mano y su amistad y eso es algo que valoro mucho. En este tiempo que llevo han sido de gran enseñanza, aprendizaje y crecimiento y hoy por hoy me siento muy cómodo y respaldado".

*Cariño hacia el equipo 'Cardenal'

"Le he cogido bastante cariño al equipo, mi presente hoy por hoy es en Santa Fe que es un grande de Colombia, en algún momento soñé con estar acá y Dios, la vida y el fútbol me recompensa con este sueño y deseo de estar hoy por hoy con Santa Fe".

*Apreció a sus compañeros en Nacional

"De Nacional tengo afecto y cariño con casi todos, por ejemplo con Yerson Candelo que es un gran amigo, con el que hace poco estuve hablando del partido, y en modo de chanza por molestar me dijo que me iba a corretear según él. Pero bueno, va a ser un partido muy lindo y muy emocionante reencontrarme otra vez con ellos. Pero debemos tener claro que ganando ese partido estamos nuevamente dentro de los ocho".

*Su primer gol con Santa Fe

"He soñado mi primer gol con esta camiseta y sobre todo frente a Nacional, lo he buscado, estuve cerca con Independiente Medellín y el partido pasado también lo tuve una posibilidad, esperemos que el día de mañana se dé".

*Opinión sobre José Aja

"José Aja es un extraordinario jugador, excelente compañero, creo que nos hemos entendido de gran manera y espero que sigamos reforzando ese lazo de amistad y espero que siga creciendo acá en el fútbol colombiano que lo está haciendo de una gran manera".