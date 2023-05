Gerardo Bedoya: “Me enfoqué en que los jugadores estuvieran tranquilos; la idea es clasificar”

Santa Fe ‘volvió a sonreír’ en la liga del fútbol colombiano 2023-I, gracias a la llegada del técnico encargado Gerardo Bedoya y del triunfazo contundente 5-0 contra el Atlético Huila, este domingo, en la fecha 19 de la liga del fútbol colombiano 2023-I, en el estadio El Campín.

Por eso, en rueda de prensa, el exjugador y ahora entrenador, analizó lo que fue el compromiso contra los ‘opitas’ y lo que busca para su equipo.

“No me gusta es el fútbol apresurado, me gusta rápido pero no apresurado y estábamos así. No le dábamos manejo a la pelota, por eso estaba molesto desde la línea en los primeros minutos”, dijo de entrada Gerardo Bedoya.

Luego, el actual técnico de Santa Fe se refirió al trabajo que realizó en las últimas horas con los jugadores del cuadro ‘cardenal’, partiendo desde lo emotivo, más que en el trabajo táctico.

“La verdad no hice mucho, yo veía este proceso y me encantaba más allá de que los resultados no se le dieron al profesor Harold Rivera. Me enfoqué en lo socio afectivo, que los muchachos estuvieran tranquilos, que disfrutaran el juego. No se pudo hacer mucho, no tengo varita mágica, simplemente trate que desde lo emocional estuvieran tranquilos”, aseveró Bedoya.

Acá más declaraciones de Gerardo Bedoya en rueda de prensa:

*Un mensaje para la hinchada y lo que se viene

“A la hinchada decirle lo mismo, parece que a Santa Fe si no es sufriendo no nos gusta ganar, la idea es luchar y clasificarnos, ojalá se pueda hacer. Conmigo llevan muy poquito, el tema emocional es importante. Tratar de dar un orden y estilo que de cierta manera no puede ser tan drástico cambiarlo de la noche a la mañana. Prometer la entrega de los muchachos en Manizales, que así será total. Nosotros no jugamos ya partidos, jugamos finales y al rival le cuesta”.

*Intentar forma run grupo muy unido en Santa Fe

“Hoy dijimos que sería rico que formáramos una familia, los grandes grupos parten de un grupo unido, de ahí parte todo. De a poco, todos han tenido una muy buena relación, podía cobrar Wilson Morelo o Hugo Rodallega el penalti y le dieron la posibilidad a José Enamorado, son solidarios y generosos”.

*La situación contractual de Gerardo Bedoya con Santa Fe

“Esto se dio de la noche a la mañana, simplemente acepté, el presidente me dijo que necesitaba estos partidos y le dije que no podía rechazar esa gran oportunidad para venir a mi casa, a Santa Fe. No estoy pensando en seguir, Dios siempre lo pone en el lugar que puede, yo estoy disfrutando estos dos partidos que en un principio me manifestaron, vamos a ver qué viene”.