Gerardo Bedoya: “Se me están acabando los argumentos, pero voy hasta el final”

El entrenador de Santa Fe se mostró decaído tras sumar otra derrota con el equipo ‘cardenal’, luego de caer 2-1 contra el Cali, en el estadio El Campín.

Gerardo Bedoya no ha podido celebrar ningún partido en El Campín, desde que asumió como entrenador de Santa Fe y este sábado volvió a caer, luego de que el Deportivo Cali los derrotara 2-1 con dos goles de Juan Dinenno.

El técnico ‘cardenal’ habló en rueda de prensa y señaló que “ya me da es pena con ustedes (periodistas), se me están acabando los argumentos, qué digo, ya estoy empezando a dudar de mi trabajo, pero no, no es así, hasta el final voy”.

Sin embargo, Bedoya destacó el esfuerzo de sus dirigidos diciendo que tuvieron más opciones de gol, pero siguen sin aprovecharlas.

“Cali tuvo dos o tres jugadas y el goleador de ellos nos convierte, hay que tener un jugador de esos, tuvimos muchas opciones de gol”, agregó.

Por último, el timonel mencionó que “el funcionamiento me gustó, pero tiene que ser los 90 minutos, dimos posibilidades para que nos ganaran, tengo que ver el compromiso del partido pero esto es difícil”.

