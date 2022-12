Gerardo Bedoya: “Si me toca, diseño un equipo para que Omar Pérez juegue”

El técnico de Santa Fe destacó la labor del mediocampista argentino, que ingresó y le dio una mano al equipo para que igualara frente a Rionegro.

Gerardo Bedoya, técnico de Independiente Santa Fe, dijo este domingo que si le toca, armará un equipo para que Omar Pérez juegue, pues el argentino demostró “alma de ganador” y ayudó a conseguir el empate 2-2 con Rionegro.

Publicidad

“Como lo pude ganar, lo pude perder. No me voy conforme. No puede ser que Pérez y Perea entren y en 10 minutos nos muestren que el partido no se ha terminado, que hay que empujar un poco más”, aseguró Bedoya.

“Omar, que todo el mundo lo critica y dicen que no tiene ritmo, entró con alma de ganador y nos demostró que los partidos no se terminan sino hasta el tiempo de reposición, hasta el último minuto”, agregó.

Vea acá: Rionegro se asustó con ‘El Coco’…Perea: igualó 2-2 con Santa Fe, en El Campín

Santa Fe empezó ganado con un tanto de tiro libre de Juan David Valencia en el primer tiempo, pero después Jáder Obrian marcó un doblete y le dio vuelta al marcador a favor de los antioqueños. Al final, Brayan Perea rescató un empate.

Publicidad

“Empatamos un partido que yo, sinceramente, lo vi por momentos perdido. Por eso, si me toca, diseño un equipo para que Omar Pérez juegue”, afirmó el antioqueño.

Por último, Gerardo Bedoya dijo que el equipo necesita “ganar confianza y tener más solidez” para enfrentar a sus próximos rivales en la Liga Águila, Independiente Medellín y Atlético Nacional.

Publicidad

Santa Fe, que ocupa la casilla 16 con seis puntos, jugará la próxima jornada en condición de visitante frente a Independiente Medellín.