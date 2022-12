Gerardo Bedoya: “Yo al equipo no le reprocho nada, lucharon hasta el final”

El entrenador de Santa Fe habló en rueda de prensa, tras perder 1-0 contra el DIM, en la fecha 9 de la Liga Águila. El equipo rojo nada que despierta en la Liga Águila I 2019.

Gerardo Bedoya se fue satisfecho con el trabajo de sus dirigidos, a pesar de caer 1-0 contra el Medellín, en el estadio Atanasio Girardot.

El técnico señaló que “al equipo hoy no le reprocho nada, lucharon hasta el final, no sé el gol, nos desdibujó algo, no quiero sacar excusas, pero solo nos falta concretar”.

Además, Bedoya fue cuestionado por las rotaciones que ha hecho en la nómina titular desde que asumió como entrenador de los ‘cardenales’.

“Yo pienso que juegan los que mejor creo que están y el equipo que traje acá era con el que pensé que le podíamos ganar a Medellín. Simplemente impusimos nuestro estilo y terminó ganando Medellín”, aseveró.

Por último, no quiso abarcar en el gol de penalti, pero mencionó que ese tanto “golpeó al equipo, tuve que reacomodar, hice cambios y el equipo terminó intentando empatar el partido”.

Pese al discurso de Bedoya, Santa Fe marcha en la posición número 19 de la tabla con solamente 6 puntos de 27 posibles y crece la preocupación entre sus hinchas y arrecian las críticas de la prensa.

