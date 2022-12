Gerardo Pelusso: “Al que no le gusta lo que yo hago, mala suerte”

El entrenador del Deportivo Cali también se refirió al debut de Nicolás Benedetti en la Selección Colombia y al presente de Carlos Carbonero, flamante refuerzo del equipo ‘azucarero’.

Gerardo Pelusso, técnico del Deportivo Cali, se molestó este miércoles en la rueda de prensa previa al partido con Leones por Liga, cuando fue cuestionado por el estilo de juego del conjunto ‘azucarero’.

"Al que no le gusta lo que yo hago, mala suerte. Voy a seguir haciendo lo que me ha representado a mí porque me ha dado resultado. Le quiero dar el gusto al hincha del Deportivo Cali de ser campeón a final de año, trabajo para eso", aseguró el uruguayo.

Cabe recordar que el domingo pasado, Pelusso también se disgustó cuando le preguntaron sobre la posibilidad de poner en cancha a Nicolás Benedetti y a Macnelly Torres, figura en el triunfo categórico 3-0 sobre La Equidad.

“Soy el técnico, tengo que ver qué es lo mejor. Con ese criterio, el presidente pone al jefe de la barra a dirigir el equipo. Tengo que pensar distinto. Son dos grandísimos jugadores”, declaró aquel día.

De otra parte, el estratega uruguayo se refirió este miércoles al presente del mediocampista Carlos Carbonero, quien fue anunciado el fin de semana pasado como nuevo refuerzo del Cali, luego de entrenarse por varias semanas en el club.

“Estamos buscando que Carbonero se ponga bien, en ritmo de competencia y si pasa, va a jugar”, afirmó.

Por último, sobre el debut de Nicolás Benedetti con Colombia, este martes, frente a Argentina, Pelusso dijo que “estamos todos felices porque debutó con la Selección. Quedé muy conforme a pesar de que fueron pocos minutos, él tiene un potencial que a veces no dimensiona”, concluyó.

Deportivo Cali jugará este sábado en condición de visitante frente a Leones, a partir de las 2:00 p.m., por la décima fecha de la Liga Águila II-2018.