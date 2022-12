Gerardo Pelusso: "Andrés Roa y Fabián Sambueza deben esperar su oportunidad"

Gerardo Pelusso, técnico del Cali, habló de la situación de su equipo en la Liga Águila I 2018 y en los días previos al partido de local de la quinta fecha frente a Millonarios, que se jugará el sábado 24 de febrero, a las 7:45 p.m.

Deportivo Cali perdió 2-1 frente al Medellín en la cuarta fecha de la Liga Águila del fútbol colombiano, se ubica en la posición doce de la tabla con 4 puntos y las críticas arrecian en contra del cuerpo técnico que lidera el uruguayo Gerardo Pelusso.

Ahora, para los 'azucareros' se viene el partido del próximo sábado frente a Millonarios, un rival que tiene la chapa de actual campeón y que tiene consolidado un estilo de juego.

Lea acá: Vincenzo Montella: "Luis Fernando Muriel este año ha mejorado muchísimo"

Y este martes, el profesor Pelusso habló del proceso que adelanta en el equipo vallecaucano.

"Me parece que el equipo ha mejorado en los dos últimos dos partidos, se han provocado 14 opciones de gol, me parece que eso esta bien, nos falta definir mejor y concretar las situaciones claras que se han presentado", indicó el entrenador.

Lea acá: Junior desplazó un grupo de 18 jugadores para buscar su cupo a la fase de grupos de Libertadores

En la rueda de prensa, al DT uruguayo también se refirió a las ausencias en las nóminas de jugadores de talento y creación como el argentino Fabián Sambueza y Andrés Felipe Roa.

"Las decisiones que tomé sobre Roa y Sambueza son futbolísticas. Si existierá algo más, no estarían en el plantel, eso se lo aseguro. No me gustó lo que vi de su fútbol, ahora ambos deberán esperar su oportunidad, se están entrenando muy bien", indicó Pelusso en declaraciones reproducidas por la cuenta en Twitter 'Te quiero verde'.

Sambueza ha jugado 58 minutos en la presente temporada en el partido entre Cali y Envigado, mientras que Roa acumula 137 minutos jugados en los duelos contra Huila y también con los naranjas.