Gerardo Pelusso: ''Lo que pasó con Andrés Felipe Roa fue que le pedí que corriera''

El estratega uruguayo salió del Deportivo Cali luego de un año en el cargo, y un segundo semestre donde no ingresó al grupo de los ocho y fue eliminado en Copa Águila y Suramericana.

Este jueves, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Gerardo Pelusso habló sobre su presente luego de salir del cuadro 'azucarero' y todos los problemas que el equipo ha tenido con la hinchada tras un mal semestre.

''Lamentablemente queríamos terminar mejor. Preferí guardar silencio porque no valía la pena en un ambiente enrarecido, donde varios jugadores han tenido inconvenientes poco entendibles. A mí no me da para entender algunas situaciones violentas con los jugadores'', comentó el 'charrúa'.

Varios futbolistas del Deportivo Cali recibieron amenazas por los malos resultados del equipo, incluso uno, Juan Sebastián Quintero, sufrió un atentado a mano armada que por suerte no pasó a mayores.

Ante eso, el técnico dijo: ''No recibí amenazas. Yo me quiero es quedar con lo bueno del año. Todo el año trabajamos en un buen ambiente, con jugadores, funcionarios y dirigencia. Solo se empañó por la pérdida de Líber Vespa. Sobre el final la cuestión con los jugadores me preocupó bastante y no entendí porque esos jugadores, canteranos, merecen esas amenazas que han tenido que vivir''.

Sobre Andrés Felipe Roa, jugador del Cali que salió rumbo a Huracán, de Argentina, y quien se quejó sobre la dirección de Pelusso, el uruguayo fue tajante con el volante.

‘’Lo que pasa es que le pedía a Roa que corriera. Ahora que fue a Argentina y dice que lo primero que aprendió fue eso. Que se ponga de acuerdo con lo que dice y piensa’’.

Otro punto clave al que se refirió fue a la cantidad de técnicos que el cuadro caleño ha tenido en el último tiempo, y tocó el tema de uno en especial: Mario Alberto Yepes.

''Hay un problema de poca paciencia. Yo no me puedo quejar de eso. Yo cumplí mi contrato y tuve estabilidad en un proceso que empezó y terminó. El año pasado lamentablemente para el club hubo 3 entrenadores. Y hago referencia a Yepes. Fue ídolo del Cali y Colombia. Sin embargo, luego de un partido se tuvo que ir. Estamos hablando de un grande en el fútbol nacional e internacional. Y se debió ir por un partido frente a Orsomarso. Debemos pensar bien las cosas porque si no será muy difícil''.

Para finalizar, Pelusso aseguró, que, en su etapa con Independiente Santa Fe, ''nunca tuvo problemas con el máximo accionista César Pastrana'' y que ''siempre trabajó bien junto a él''.

