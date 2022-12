Gerardo Pelusso: “No nos llevamos la victoria y es un castigo por no definir el partido”

El técnico uruguayo habló en rueda de prensa, tras el empate 1-1 del Cali contra Envigado, en la primera fecha de la Liga Águila-II 2018.

Gerardo Pelusso, timonel del equipo vallecaucano se mostró inconforme con el resultado de su equipo, ya que tuvieron más opciones para definir el encuentro y llevarse la victoria.

“Si no nos llevamos el triunfo me parece que es un castigo por no definir el partido, conté más de cinco ocasiones de gol”, mencionó el técnico uruguayo.

Además, dijo que el partido entre semana por Copa Suramericana contra Bolívar, hizo que “muchos sintieran el esfuerzo del miércoles y los partidos internacionales tienen un rendimiento extra”.

Por último, sobre el rendimiento de Juan Camilo Angulo expresó que “lo hizo bien, es un jugador de calidad, lo que nos puede dar ya lo sabemos, tuvo apariciones en el ataque muy buenas”.

Frente a la flamante incorporación del volante creativo Macnelly Torres, dijo que “la semana pasada se unió, hay que tener paciencia mientras se acopla al grupo”, conluyó.

