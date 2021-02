Gerardo Pelusso: “Santa Fe ganó la Sudamericana y está instalado entre los grandes del continente”

Independiente Santa Fe está de celebración, cumple su aniversario 80 y su rica historia, su grandeza, hinchada y logros a nivel nacional e internacional salen a relucir en una fecha tan especial.

Los ‘cardenales’ en su historia tiene muchos logros, jugadores, ídolos, pero hay un título muy especial para todos: la Copa Sudamericana 2015.

Por esa razón y ante los 80 años de Santa Fe GolCaracol.com charló con Gerardo Pelusso , el técnico que llevó a los rojos bogotanos a la gloria continental, tras liderar una excelente camada de futbolistas (Yerry Mina, Luis Manuel Seijas, Francisco Meza, Wilson Morelo, Ómar Pérez, entre otros) a levantar la Sudamericana tras vencer 3-1 en los penaltis, en El Campín, a Huracán, de Argentina.

¿Qué decir de Independiente Santa Fe?

“La verdad que Santa Fe ha sido una cosa muy importante en nuestras vidas, sea por lo deportivo, por el tiempo que vivimos en Bogotá, por el trato de la gente, por los amigos que dejamos, no solo en lo deportivo, fue una etapa fantástica realmente”.

¿Qué recuerdos tiene?

“No podría decir una sola cosa, ni dos, ni tres, fue todo, desde la llegada, empezamos a trabajar, el plantel, el grupo humano que teníamos, el presidente y el resto de los directivos que tuvimos, la ciudad; la gente; el trato que nos dieron; Tenjo también. Fue un todo, no puedo hablar de algo particular”.

En su opinión, ¿Qué es Santa Fe para el fútbol colombiano e internacional?

“Santa Fe está instalado entre los grandes del fútbol colombiano y de Sudamérica, porque cuando un equipo como Santa Fe, representando una ciudad como Bogotá lograr un título a nivel internacional se instala entre los grandes. Me ha pasado dos veces anteriormente en instituciones grandes, no nos había tocado estar en algo internacional y nos tocó en Santa Fe. Ellos venían ganando títulos a nivel nacional, por suerte nos tocó a nosotros el dar el paso y hoy en cualquier parte, lo digo porque lo vivo, cada vez que me hablan de Santa Fe, me dicen “un campeón de torneo internacional”, está instalado entre los grandes de América”.

Se cumplen 80 años y usted marcó historia con la Copa Sudamericana, cuéntenos de ese logro internacional…

“Alcanza solo con mirar las estadísticas y números y no es para cualquiera ganar un torneo internacional, por eso son pocos los que o han logrado, eso fue un proceso de trabajo de César Pastrana quien lo comenzó varios años, con el club quebrado, con el club en el piso, no había ni para pagar la luz eléctrica. Cuando llegó él empezó a trabajar, montó una organización, y ahí empezó a crecer, en un proceso que cuando llegamos teníamos un plantel rico, extraordinarios jugadores, todos dispuestos a dejar la vida, y con muchas condiciones, y virtudes, ellos lo tenían todo y lo lograron, si me empiezo a acordar del plantel no podría citar un jugador porque seria injusto con el resto, y la prueba están las carreras de cada uno de ellos”.

¿Qué anécdota tiene o cuál partido sufrió de más?

“Como sufrir, sufrimos muchas veces, en muchos partidos, pero saber sufrir para vencer es virtud de pocos, yo escucho muchas veces que dicen que cómo se sufre para ganar, la gente cree que me está cuestionando o criticando y es un halago que me digan eso, porque para ganar, entre otras cosas, es saber sufrir, porque no siempre vas a ganar un campeonato ganando por goleada, eso lo tienen los grandes. Los mediocres no pueden vivir esto, la parte dura, del sufrimiento, de vencer los obstáculos, el que no la tiene está frito, ese plantel no lo tenía. Contra Emelec habíamos perdido 2-1 en Ecuador, para mí ese fue el mejor equipo que enfrentamos de esa Sudamericana y le ganamos 1-0 acá y clasificamos por el gol de visitante, además de que Miguel Borja sacó una pelota de la raya en el último minuto”.

¿Cómo fueron los días y horas previas a la final de vuelta en El Campín?

“El obstáculo más difícil era la ansiedad, la gente lo daba por hecho, ya decían que éramos campeones en Bogotá, en los entrenamientos, en la concentración, la gente se metía, bajé en el hotel y parecía una manifestación, los seguridad, y yo tuve que sacar a la gente, “esto es una concentración” les decía yo. Es que cuando te dicen en tu casa, acá, allá, todo el día que necesitas salir campeón te llena de ansiedad. Eso pasó, ya no había que hablar nada de lo táctico, técnica, pero el ambiente fue fuerte en ese sentido, muchas veces el partido se juega en la cabeza, la final la jugamos mal, no pudimos tener 4 o 3 pases seguidos, una imprecisión. Esto suele pasar en las grandes finales, cuando muchos creen que motivar, todos aparecen, y que el video de la familia, que el nene llorando, no, eso no, esto es todo un proceso, el tema pasa por bajar los niveles de ansiedad y un ambiente tranquilo”.

Un mensaje por el cumpleaños 80 de Santa Fe…

“Lo mismo de siempre, que lo llevo en el corazón, estoy pendiente, yo cumplo 3 años antes, siempre me lo recuerdan cuando me llaman, el recuerdo precioso de la etapas que vivimos allá, la gente que trabajó con nosotros, no me cansó de agradecerle a César Pastrana, a los utileros, a la sanidad, a la gente que sigue trabajando allí, hablé con casi todos, estoy en contacto siempre. El plantel ni que hablar, lo mismo, por mi cumpleaños, la mayoría me llamó y me envió un mensaje, todo muy lindo y yo también estoy pendiente de ellos, no solo estoy pendiente de cómo les va, nos siguen quedando jugadores en el plantel, sino los que están afuera, como Francisco Meza, Sergio Otálvaro, Yerry Mina en Inglaterra, siempre en contacto, siempre deseando lo mejor, nunca me voy a olvidar de eso”.

¿Qué decir de esas grandes figuras que tuvo?

“Muy corto, fueron lo máximo”.