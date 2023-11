Germán Cano estará la próxima semana en Medellín: el argentino vendrá por una emotiva causa

¡Un campeón de la Copa Libertadores 2023 estará en Colombia! Se trata del argentino Germán Cano, quien tuvo un paso excepcional en el fútbol colombiano, regresará al país a saludar y acompañar a uno de sus exequipos en una importante celebración.

El festejo lo protagonizará Independiente Medellín, club donde el artillero del Fluminense supo ganarse el corazón de los hinchas del 'poderoso de la montaña'. "Al que nos hizo gritar, abrazarnos y celebrar 129 veces e inmortalizar su nombre en lo más alto de la tabla de goleadores, quien se hizo un paisa más enamorado de estos colores, ídolo de todos, el del 14 en la espalda y el DIM en el pecho, el rey de América y nuestro embajador en el continente. Es un honor tu compañía en nuestros 110 años de historias, matador Germán Cano", comentó el equipo paisa desde su cuenta en 'X'.

A lo que el deportista argentino no dudó en responder y de paso invitar los hinchas del Medellín para que lo acompañen el próximo martes 14 de noviembre, fecha en la cual se dará la 'fiesta'. "¡Los espero a todos en el atanasio!", sentenció el 'killer' de 'Flu'.

Detalles de la celebración de los 110 años del Medellín

Según detalló el 'poderoso de la montaña', la celebración será en el estadio Atanasio Giradort e iniciará desde las 7:00 p.m. (hora de Colombia). Asimismo, el conjunto de la ciudad de Medellín compartió el precio de las boletas para quienes estén interesados.

Occidental: 39.900 pesos colombianos

Oriental: 24.900 pesos colombianos

Sur: 14.900 pesos pesos colombianos

Norte: 14.900 pesos colombianos

Cariño de Germán Cano por Independiente Medellín

Luego de ser uno de los jugadores fundamentales para que Fluminense se alzara con su primer Copa Libertadores, el pasado sábado 4 de noviembre, mucho se ha consultado sobre el pasado del goleador suramericano. Y es que su racha no empezó en suelo brasileño, sino desde cuando estuvo en el Deportivo Pereira donde ya demostraba su 'olfato' dentro del área.

Pero fue en Independiente Medellín el lugar perfecto para consolidarse como uno de los jugadores que más 'terror' le producía a las defensas de los equipos rivales. En el conjunto paisa logró el histórica cifra de 129 goles y ser, hasta el momento, el mayor goleador del club.

Por eso a principios de año cuando fue consultado por su posible lugar de retiro, Germán Cano no dudó en comentar: "Si vuelvo a Colombia, volvería al DIM, si ellos me reciben, me encantaría poder terminar mi carrera allá", sentenció el argentino.