Germán Cano: "Lo más importante es obtener el título con el DIM, después quedan mis goles"

El goleador argentino dejó claro que antepone los objetivos colectivos por encima de los individuales. El número '14' del 'Poderoso' acumula 18 anotaciones y ocupa el primer lugar en la tabla de máximos artilleros de la Liga Águila II.

Germán Ezequiel Cano es una de las figuras de la serie final de la Liga Águila II 2018 del fútbol profesional colombiano entre Medellín y Atlético Junior. Es evidente la importancia y ascendencia del argentino en la nómina del DIM, que saltará este sábado a la cancha del Metropolitano a luchar por un resultados positivo.

Horas previas al primer duelo de la disputa por el título, Cano habló en rueda de prensa sobre diferentes aspecto del crucial compromiso.

Acá las declaraciones más relevantes del argentino.

"Lo más importante es obtener el titulo con DIM, que es mi anhelo, de toda una ciudad, de todo un pueblo, de mis compañeros. Después quedar marcado en el récord de goleadores históricos, en lo personal es algo lindo. Primero está el equipo, pero si llegan los goles mucho mejor".

"Nosotros nos sabíamos lo que iba a llegar a pasar con el cambio de fecha, nos sorprendió. Sabemos que tenemos un objetivo claro, el sueño de todos, vamos en busca de esos, en el campo somos once contra once, el que haga mejor las cosas ganará"

"Será un partido parejo, estoy tranquilo sabiendo que esa clase de compromisos se disfrutan mucho y espero poderlo hacer con goles para ayudar al equipo".

"Con Juan Fernando Caicedo arriba desde que llegué en enero se hizo un vinculo bueno, partido tras partido hacemos una diferencia buena, porque él tiene sus situaciones de goles y yo también. Los dos hemos marcado y fue muy importante para el equipo durante todo el año, esperamos seguir aportando. Caicedo es una pieza fundamental para el Medellín"

"Ya hemos hablado con la institución de mi renovación y vamos por buen camino. Espero que en los próximos días se defina para seguir en el Medellín".

"Siempre que he llegado a Colombia me fue muy bien. La clave creer en uno mismo para ayudar al equipo y es importante mirar aprender, entrenar, saber que uno no se puede conformar y seguir adelante. Hay que mejorar cada día, y he tenido resultado con eso. Es fundamental para el equipo".

