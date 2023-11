Germán Mera, explosivo: "Yo aquí no me estoy robando un peso, vine al Cali por encima del dinero"

Luego de haber caído derrotado por un marcador de 0-2 contra el Deportes Tolima y estar alejado de alguna posibilidad de poder llegar a clasificarse para la gran final de la Liga 2023-II, Germán Mera, defensa del Deportivo Cali, fue certero con sus declaraciones y habló sin tapujos de distintas situaciones que le ha tocado vivir en los últimos días debido a la situación deportiva que ha vivido el conjunto 'azucarero' a lo largo de los últimos meses.

Primero que nada, tomó la palabra para declarar respecto a varias críticas que ha venido recibiendo respecto a su rendimiento y, de una manera contundente, dejó claro su amor por el conjunto 'verde' del Valle del Cauca. "En la vida nunca me han regalado nada. Al Cali llegué con 13 años, de chico. Llevo mas de 20 años ligado al club, con errores o aciertos (...) No todo el mundo puede afrontar esto, no todo el mundo da la cara en este tipo de situaciones. Me animé a venir al club por encima del dinero. Uno escucha de que uno aquí se esta robando algo, yo aquí no me estoy robando un peso. Dejé de lado lo económico por estar aquí hasta el final, por agradecimiento al club, por venir a dar la cara, por venir a arropar a los jóvenes y al final toca seguir sobreponiéndose. Hasta el final pondré la cara", firme manifestó el zaguero.

"Uno entiende que el futbol es de pasión y al hincha respeto hasta el final. No me puedo igualar, no puedo corresponder a los insultos o intimidaciones o amenazas. Soy un ser humano con familia y es lo que me duele, llegar a mi casa y ver a mi familia intranquila, a mi madre sufrir por todo este tipo de situaciones que me ha tocado vivir en este semestre. He tenido que cargar con amenazas, intimidaciones, pero bueno toca seguir adelante", terminó por agregar Mera.

Finalmente, dejó en claro que no planea retirarse ni mucho menos pese a lo que ha tenido que vivir en estos últimos meses. Además, dio gracias tanto al director técnico Jaime de la Pava, como a sus distintos compañeros de plantel. "El futbol no se acaba aquí, mi carrera no se va a acabar aquí. Agradecerle al profe y a mis compañeros que siempre han estado aquí dándome esa voz de aliento, ese apoyo y energía para poder seguir y toca seguir levantándose y hasta el final con la frente en alto", contundente finalizó su intervención Mera.

¿Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Cali?

El Cali vuelve a la acción el próximo sábado 2 de diciembre a las 8:15 p.m. (hora de Colombia) contra el Junior de Barranquilla, partido que se jugará en el estadio Palmaseca.