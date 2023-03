Germán Mera recibió gran respaldo de Harold Rivera, tras salir desconsolado entre lágrimas del campo

El duelo entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali este miércoles dejó varias situaciones polémicas y curiosas que hicieron de este duelo especial, sin embargo, la salida de German Mera del terreno de juego del estadio Nemesio Camacho El Campín entre lágrimas y tristeza a causa de la derrota por 0-3 con los ‘cardenales’ le ha dado la vuelta a las redes sociales, generando divisiones divididas dende diferentes posiciones.

Frente a la compleja y crítica situación del equipo ‘azucarero’, la caída de este miércoles con los ‘rojos’ agudizó el mal momento y terminó de encender las alarmas para un equipo que hoy por hoy ya tiene en la agenda viva la posibilidad de bajar a la segunda categoría del futbol profesional colombiano.

Con el pasar de los partidos y resultados el entorno ha afectado la interna del grupo, así como lo manifiesto el entrenador Jorge Luis Pinto en sus declaraciones postderrota, donde afirmó que “estaban muy golpeados, tanto directivos, como cuerpo técnico y jugadores”.

Un claro ejemplo de esto fue el defensa central de Deportivo Cali: Germán Mera, quien salió de la grama del ‘coloso de la 57’ entre un mar de lágrimas y tristeza por la derrota y el presente del equipo.

Publicidad

Sin embargo, poco después de lo sucedido, fue el mismo Harold Rivera, estratega de Santa Fe, el encargado de salir a hablar sobre la situación, respaldando de gran manera al jugador ‘azucarero’ a pesar de que su equipo lo haya vencido por 3-0: "Me conmovió ahorita ver a Mera que salió llorando de la cancha y es duro. Inclusive le decía que las rachas son pasajeras y que mirara cómo me tocó a mí. Al final somos personas públicas y nos exponemos, pero hay que tener la cabeza bien puesta".

Caso diferente al de las redes sociales, donde no tuvieron la misma comprensión y arremetieron fuertemente contra él, recordándole hasta el fallecimiento de uno de sus familiares: “Desde la muerte del hermano Germán Mera ha entrado en presiones, hablar con psicólogos y buscar la manera de avanzar también sirve”; “un equipo en el que sigue estando Germán Mera se merece todo lo malo que le pueda pasar”; “a mí el que no me gusta es esa belleza de Germán Mera me parece un súper ‘troncazo’”.

El siguiente juego del Deportivo Cali será frente al América en el ‘clásico’ de la ciudad, el domingo 26 de marzo a las 5:30 p.m. por la décima jornada de la Liga I 2023 del fútbol colombiano.