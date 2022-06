Giovanni Moreno: "El presidente de Nacional se 'embaló' porque ahora me tiene que renovar"

Giovanni Moreno pudo festejar con Atlético Nacional . El talentoso volante fue una pieza fundamental en la plantilla conducida por Hernán Darío Herrera, que este domingo salió campeón del rentado nacional, luego de vencer en el marcador global por 3-4 al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.

En medio de la rueda de prensa, el volante se mostró conmovido por lograr el tan anhelado título con el equipo de sus amores. Moreno sostuvo a la prensa que en un momento pensó en dar un paso al costado en el 'verdolaga', pero el apoyo del profesor Hernán Darío Herrera y de sus compañeros fue fundamental para seguir en el club.

"Le había dicho a los muchachos, descansar y qué más lindo que irse así. He vivido momentos difíciles en mi carrera, traigo un momento muy parecido en Racing que me amenazaron y querían que me fuera y sin embargo me quedé, me quedé porque quería seguir luchando, compitiendo porque algunos hinchas me lo pedían, los mismos jugadores y continué. Ahora que me quiero ir es una sensación extraña, el 'profe' me dio confianza que me dio cuando llegó, quería irme hace mucho rato porque la idea era venir a jugar, cuando llega el 'profe' arma un gran grupo y hace una familia, me sentí querido y acompañado, con la ayuda de ellos pude seguir y cumplir este sueño después de 12 años de poder salir campeón con este equipo, que la verdad lo sufrí en su momento porque no se daban los resultados. Y ahora con ese respaldo y con lo que dice el 'profe' yo creo que el presidente se embaló porque ahora nos tiene que renovar a él y a mí, nos tiene que dejar a los dos. Si el 'profe' sigue, será continuar", dijo de entrada el centrocampista.

De otro lado, 'Gio' sostuvo cuál fue la clave para que Nacional se alzara con un nuevo trofeo de la Liga del Fútbol Colombiano. Destacó la labor de todo el grupo para vencer al Tolima.

"Lo más difícil en un equipo es hacer grupo porque puedes tener buenos jugadores, de Selección pero sino los tenés en sintonía es difícil, eso fue lo que hizo Hernán (Herrera) acá. Lo más difícil era que esos jugadores creyeran y es verdad tuvimos partidos feos, horribles, hoy (domingo) Tolima nos dominó el primer tiempo, jugaron bien, con la gente y todo, pero estos partidos son así, hay que estar concentrados hasta los 90 minutos, no bajar los brazos, era muy fácil bajar los brazos por la presión que teníamos; pero este equipo siguió compitiendo y lo de Kevin (Mier) atajar ese penal como diciendo: esto no ha terminado, despierten. Le decía a Hernán cuando iba a entrar que lo ganábamos y es así. Por momentos, Nacional jugó bien, uno puede ser campeón jugando mal todo el año, esto es muy largo, son altibajos, afuera sacamos resultados en plazas difíciles, no ha sido fácil, el juego no ha sido vistoso como la gente quiere, pero somos campeones", agregó Moreno.

¿Qué más dijo Giovanni Moreno?

"Es el técnico campeón es el que menos gana en el fútbol profesional, nosotros sabemos esto. Esto se lo ganó a pulso y esperemos que continúe con nosotros y le reconozcan eso, porque cuántos técnicos que pasan por acá ganando una fortuna y él que estuvo acá y la sufrió desde abajo. Le tocó duro, sé la situación que vivió y se lo merece que lo dejen trabajar y que le paguen lo que se debe ganar", agregó Giovanni Moreno.

"Felicitar a la gente del Tolima, como empujaron, ellos fueron clave para que el Tolima estuviera encima, la expulsión de ellos nos da aire, cuando entro, le digo Hernán, ahí lo ganamos. Cuando entré dije que a penales no nos íbamos", agregó el experimentado futbolista.