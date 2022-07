Giovanni Moreno: "Espero que si voy al Junior, la gente no me crucifique"

Después de la decisión tomada por los directivos de Atlético Nacional de no renovar el contrato de Giovanni Moreno, por declaraciones tras la final contra Tolima en el estadio Murillo Toro, este sábado el volante antioqueño habló con 'Pipe3dc', hincha del club antioqueño, de manera extensa y abierta.

Acá dejamos algunas de las declaraciones del experimentado futbolista.

Publicidad

Cuando le preguntaron sí va asistir al estadio Atanasio Girardot este domingo para el duelo contra Cortuluá, por la primera jornada de la Liga II-2022, Moreno afirmó lo siguiente:

"Ahí voy a estar porque por más dolor que tenga, por más triste que esté los que van a jugar son mis amigos, mis compañeros y Nacional es el club que me dio esa alegría, independiente de lo que haya pasado. No puedo decir que por lo que me hicieron los dueños del equipo voy a odiar a Nacional, no es así. Nacional es su gente, la que acompaña al equipo. Claro que los que voy a seguir apoyando, que voy a desearles lo mejor, que sigan ganando porque los que juegan son mis amigos. Uno se va del equipo diciendo que me voy feliz es por la gente, por cómo me trataron y por los compañeros. Hoy me toca a mí, pero al final queda el cariño y el respeto".

Pese a cómo se dio su salida, 'Gio' afirma que se va tranquilo.

Publicidad

"En esta carrera que es esta corta y conoce tanta gente y ve injusticias, al final queda uno tranquilo porque se hizo las cosas bien, los puede mirar a las cara, ojalá al 'profe' 'Arriero' (Hernán Darío Herrera) le vaya bien, ojalá Dios quiera pueda jugar la Copa Libertadores, pero todo el mundo sabe lo que le están haciendo, que es difícil. Voy a seguir apoyándolo, cada vez que esté en la ciudad voy a estar allá".

¿Qué más dijo 'Gio' Moreno?

Publicidad

"Ya esto pasó, yo ya no voy a volver a Nacional, lastimosamente termino mi ciclo acá, pero hay que buscar lo mejor de todo. A mí lo que más me dolió y me dio tristeza es ver esa rueda de prensa, no dejaron ir a los muchachos. Ya la gente está condicionada por esto que pasó, ya uno después se tiene que volver grosero porque no sabes qué vas hacer, no sé si hay que te den un manual de lo que vas a decir porque es una empresa, no parece que sea un equipo de fútbol; a mí me están tratando en Nacional como si fuera una empresa no como un equipo de fútbol, yo no estaba jugando en un equipo de fútbol, en el club más grande Colombia, estaba jugando era en una empresa".

"Es muy difícil que los jugadores se rebelen, pero no estoy pidiendo esto o que se vayan en contra, sino que no se dejen, que no tengan que seguir un libreto, que no le falten el respeto a nadie. Que me equivoqué, me disculpo, no tuve la oportunidad de decírselo, se lo escribí a la hija del dueño antes de fuera oficial, ella me escribió que no me iba, con palabras textuales me dijo: 'no se va mijito'. A la semana pasa esto, decirle que lo siento, que si quiere no vuelvo a hablar en el semestre, quería continuar con el sueño y la ilusión de jugar la Copa Libertadores".

En las declaraciones con 'Pipe3dc', el talentoso jugador habló de que aún no sabe en qué equipo va a jugar, pero dejó claro que tiene una oferta del Junior. A raíz de esto, les dejó un mensaje a la hinchada de Nacional.

"Mi sueño era ese, salir campeón e irme, pero me siento con la injusticia y rabia que no les puedo dar gusto, como que lo toman como nosotros fuimos los que lo retiramos, yo me quería ir con la gente, con mis amigos, no así, por eso me da bronca. Siempre me mantengo peleando conmigo viendo el otro escenario, si no hubiésemos salido campeón, qué hubiese pasado. En Colombia siempre voy a querer a Nacional y Envigado. Tengo que mirar qué va a pasar, no sé dónde voy a jugar, espero que si voy al Junior espero que la gente no me crucifique porque saben lo que los quiero, lo que hice para volver, aunque muchos no los sepan, que entiendan que no lo estoy haciendo por demostrarles ni nada sino porque sentía que podía tener compitiendo. Y me deja tranquilo en parte la decisión que se toma que me voy es por respaldar a una persona o por lo que dije y más no porque fui trabajando o jugando porque también hubo un mal intencionado diciendo que era que no me renovaban que era porque no podía jugar".

Publicidad

Por último, habló de cómo era el contrato que tenía con Nacional, dejó los puntos bastantes claros.

"Los únicos que creíamos que éramos campeones fuimos nosotros, el grupo, o pienso yo, es mi opinión, es que no nos daban internamente campeones. Cuando yo llego a Nacional, yo no le cobré un peso para llegar a Nacional y yo no tenía salario, un sueldo, tenía un formulario normal, es más, cuando ganábamos un premio a mí la retención me la cobraban en el premio porque no tenía salario, yo ganaba menos premios que los demás compañeros porque ellos sí tenían su salario, no es que lo esté poniendo en contra, sino que lo quiero explicar, yo no era un gasto para Nacional y yo sólo tenía un premio de bonificación si éramos campeones y por eso te digo que no creían porque lo firmaron; eso es lo más lindo, porque yo sabía que éramos campeones y por eso lo hice así. Para esas personas que piensan que yo no sigo en Nacional porque le salía costoso al club es mentira, es más, el premio a mí me lo da la gente, a mí me pagó la gente que iba allá (al estadio). Está bien no me renovaron por sus motivos, por lo que sea, en esa parte me voy tranquilo".