Giovanni Moreno: “Estoy feliz de volver a Nacional, tenía muchas ganas de estar acá”

Atlético Nacional presentó oficialmente a Giovanni Moreno y Álvaro Angulo, este martes. Sin embargo, fue el volante el que más recibió preguntas por parte de la prensa, este martes.

“Feliz, creo que no hay otra palabra para describir esto, tenía muchas ganas de estar acá, se especuló mucho con mi regreso, es verdad que en años anteriores existió la posibilidad, pero nunca fue tan cercana como esta, por los directivos y cuerpo técnico de ahora hace que esto sea posible. Siempre tuve ese sueño y esa posibilidad de regresar y poder estar bien para competir. Contento, con ganas de seguir aprendiendo, de venir a aportar, y esperar que sea un gran año”, afirmó de entrada el jugador antioqueño.

Acá más declaraciones de Giovanni Moreno:

*Razones por las que no se dio su regreso antes

“Antes siempre estuve con contrato, la última vez que se hablaba que tenía la posibilidad, justo salimos campeones en China y quedaba automáticamente renovado para jugar la Champions asiática, por esos motivos no pude regresar. Al terminar ya esa competencia, el club chino quería que continuara y me retirara con ellos, pero este era un anhelo de toda mi familia y por eso ahora, si no era ahora, no sería nunca”.

*No ha ganado títulos con Nacional, pero lo recuerdan

“Solo gratitud, agradecimiento, que la gente a pesar de que no tuve la posibilidad de ganar un título, la gente me recuerda, a veces los jugadores se recuerdan por títulos, y otros por su estilo de juego, mi caso es más parecido a ese. Tuve una época en la que no conseguimos nada, pero en lo individual yo andaba en buen momento”.

*Las posiciones en las que puede jugar en este Nacional

“He tenido la posibilidad de jugar en varias posiciones cuando llegué a China, el enganche, creativo, no se está utilizando mucho, entonces jugaba de media punta o segundo delantero. En el equipo se está probando mucho el tres en ataque o en el medio, y tengo la posibilidad de jugar en las dos posiciones”.

*Su contrato

“Lo que se habló con los directivos no es tan así, la Copa Libertadores no termina en seis meses, el contrato está pensado en una temporada, dependiendo de cómo estemos como equipo, porque no podemos solo estar en ese tiempo porque si tenemos la opción de jugar Copa y avanzar no dejaré de estar ahí. El contrato es todo el año”.

*Rumores de su contrato en China

“En parte esa era mi preocupación, porque lastimosamente no daban los tiempos, empezaba muy rápido el campeonato acá y en China estaban en vacaciones y yo tengo todas mis cosas allá. Aunque no fuese a continuar tengo que ir por demasiadas cosas que tengo allá, la ropa, mascota, y tenía que organizar bien mi salida, porque esto se dio de un momento a otro. Entonces tenía que ir para hacerlo más formal, para no salir mal, pero es más un protocolo, tenía que cobrar un dinero, pero todo lo estaba haciendo vía mensaje, porque se los expliqué, y si iba hasta allá perdería mucho tiempo por las cuarentenas y eso”.

*Su fecha para el debut

“No es tan rápido, llevo dos meses y medio en vacaciones, apenas llevo una semana entrenando, la idea es estar lo más rápido posible y ya queda mas a disposición de ellos”.