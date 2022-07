Giovanni Moreno ilusiona a los hinchas del Junior con un mensaje en redes sociales

Tras no continuar en Atlético Nacional, club con el que se coronó campeón de la Liga del Fútbol Colombiano en el primer semestre de este 2022, Giovanni Moreno está en la búsqueda de un equipo para continuar su carrera deportiva. Mientras eso llega, el talentoso volante se entrena con el Envigado Fútbol Club, club en el que inició en el balompié profesional.

'Gio' ha sido vinculado en los últimos días con otro equipo importante del FPC, el Junior de Barranquilla. Y es que el propio Moreno en una larga charla con 'Pipe3dc' habló de esta posibilidad, incluso, les pidió a los hinchas del 'verdolaga' que "no lo crucifiquen", en caso tal de que se llegase a dar su fichaje por la institución barranquillera.

"Tengo que mirar qué va a pasar, no sé dónde voy a jugar, espero que si voy al Junior espero que la gente no me crucifique porque saben lo que los quiero, lo que hice para volver, aunque muchos no los sepan, que entiendan que no lo estoy haciendo por demostrarles ni nada sino porque sentía que podía tener compitiendo", dijo 'Gio'.

Ahora esas palabras están tomando más sentido y forma y todo un mensaje que le escribió Giovanni Moreno al también deportista Angello Caro, del equipo Barranquilleros, de fútsal.

"Nos vemos en 'Quilla", escribió Moreno, de 36 años, en el posteo de Caro en Instagram. Las palabras las acompañó con un emoticón de carita 'enamorada' y sonriente.

Este posteo fue compartido, además, por una cuenta de aficionados del conjunto 'tiburón', que sueñan con la llegada de 'Gio' Moreno a sus filas, tras que se diera la incorporación de Carlos Arturo Bacca, quien será presentado este miércoles a las 6:30 de la noche en estadio Metropolitano, previo al duelo de la segunda jornada de la Liga II-2022 frente a Atlético Nacional.

Esta es la publicación:

