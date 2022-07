Giovanni Moreno: “Le dije a Carlos Bacca que me dejara la 70, lo de Junior todavía no se sabe”

El nombre de Giovanni Moreno suena todos los días en el fútbol colombiano, desde hace algunos días. Primero por su inesperada salida de Atlético Nacional, por decisión de los directivos del club, pero también es tema por una posible llegada al Junior.

El propio futbolista antioqueño, quien habló en un en vivo de Instagram, dijo que espera que los hinchas del equipo ‘verdolaga’ no lo juzguen si ficha por el equipo barranquillero.

Aunque se hablaba que no era del interés del Junior, Moreno ha seguido insistiendo en una posible llegada a este club y este miércoles lo hizo en dos ocasiones.

Primero fue comentando una publicación del jugador de Futsal, Angellot Caro, quien fichó por un elenco en Barranquilla y al que le escribió “nos vemos en Quilla’”.

Pero horas después, Giovanni Moreno estuvo en una transmisión en vivo mientras jugaba videojuegos y ahí le preguntaron sobre qué posibilidades hay de que fiche por el Junior.

“Le dije a Bacca que me dejara la 70, él ya firmó con Junior. He estado hablando con él, todavía no se sabe”, dijo contundentemente el experimentado jugador.

#JuniorHD 🗣”Ya le dije a Bacca que me dejara la 70”, Giovanni Moreno en streaming. pic.twitter.com/TbqAQ9XUGB — Habla Deportes (@HablaDeportes) July 13, 2022

Ahora, habrá que esperar si Giovanni Moreno negocia y llega a un acuerdo con el Junior y de esa manera seguir vigente en el fútbol colombiano, tras su salida de Atlético Nacional.

Mientras tanto en el elenco 'tiburón' ya cuentan con Carlos Bacca, su fichaje estrella tras la salida de Miguel Ángel Borja hacia River Plate. El ídolo dejó el balompié de Europa, donde milito en ligas como Bélgica, Italia y España, y jugaría sus últimos años como futbolista profesional en el club en el que comenzó su carrera.

¿En qué equipos ha jugado Giovanni Moreno?

Comenzó su carrera en el Envigado, para luego pasar a Nacional, ambos en Colombia. Luego de eso dio el salto al exterior y lo hizo con Racing, de Argentina. Luego, desde el 2012 fichó por el Shanghái Shenhua, de China, donde estuvo hasta el 2021. Hasta la fecha, 'Gio' tiene 481 partidos disputados, 186 goles y 52 asistencias.