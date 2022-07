Giovanni Moreno y el apoyo que recibió del Envigado: “Que sigan los éxitos, te queremos”

La salida de Giovanni Moreno de las toldas de Atlético Nacional sigue siendo un tema que abrió el debate en el fútbol colombiano, y que sorprendió a muchos por las razones que se dieron por parte del presidente del club ‘verdolaga’.

Por eso, el apoyo de los hinchas del elenco verde de Antioquia no ha faltado, de amigos del talentoso jugador, pero hubo otro que destacó y fue el del Envigado FC.

El club naranja se pronunció en redes sociales, este domingo, y publicó un video del paso de Moreno por ese equipo, donde comenzó su carrera como futbolista profesional y también dejando gratos recuerdos.

“Te queremos, Flaco. Donde Dios y el fútbol te lleven, deseamos que seas feliz y que tu magia nos siga llenando de orgullo”, se leyó en la cuenta de Twitter del club antioqueño.

Hace algunas horas, Giovanni Moreno estuvo en un en vivo en Instagram y dio detalles de su salida, dejando declaraciones fuertes sobre su salida de Atlético Nacional.

“Ya esto pasó, yo ya no voy a volver a Nacional, lastimosamente termino mi ciclo acá. A mí lo que más me dolió y me dio tristeza es ver esa rueda de prensa, no dejaron ir a los muchachos. Ya la gente está condicionada por esto que pasó, ya uno después se tiene que volver grosero porque no sabes qué vas hacer, no sé si hay que te den un manual de lo que vas a decir porque es una empresa, no parece que sea un equipo de fútbol. Yo no estaba jugando en un equipo de fútbol, en el club más grande Colombia, estaba jugando era en una empresa”, afirmó contundentemente ‘Gio’.

¿Cómo le fue a Giovanni Moreno en esta etapa en Atlético Nacional?

El experimentado volante antioqueño levantó el título 17 en la liga del fútbol colombiano, y estuvo en 20 partidos y marcó cuatro goles.